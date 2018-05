El derbi que no se ve en España

Sevilla y Betis, Real Betis y Sevilla F.C., unidos en favor de una causa solidaria. Sarabia y Feddal, dándose la mano, departiendo amistosamente y compartiendo su tiempo con niños enfermos para apoyar el proyecto 'La Azotea Azul', una iniciativa de la 'Fundación El Gancho Infantil' para construir en la azotea del hospital Virgen del Rocío un espacio lúdico/terapéutico donde los niños ingresados de larga duración tengan la posibilidad de salir al aire libre, jugar y recibir a sus amigos y familiares.



Una extraordinaria iniciativa y un ejemplo para todos que pone de manifiesto una vez másla relación cordial entre jugadores del Betis y del Sevilla, y que. Ese derbi, el verdadero derbi, el de la sana convivencia diaria, no se conoce en España. Tampoco el que recientemente han protagonizado los veteranos de uno y otro equipo, o los niños béticos y sevillistas de la Escuela C.D. Híspalis.

Ese auténtico derbi no se ve en España. No interesa. No genera audiencia. Sí verán, en cambio, los pormenores de la paliza que unos encapuchados -ultras sevillistas- propinaron a un aficionado bético. Acción injustificable que merece nuestra enérgica condena. Agresión de unos violentos que nada tienen que ver con el fútbol ni con la esencia del auténtico derbi sevillano, el que no se ve en España.