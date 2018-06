Gana el Madrid, pierden Lopetegui y España

Una pieza clave en el entramado de España, el seleccionador, da un giro a su futuro en el momento más inoportuno y dirigirá a la selección sabiendo que ya es nuevo entrenador del Madrid. Imposible tener los cinco sentidos puestos en la que debía ser su única preocupación: intentar que España gane un segundo Mundial. Con buen criterio, la primera decisión del nuevo presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, había sido renovar a Lopetegui hasta el año 2020.

y se daba estabilidad a una propuesta de fútbol, a una idea y a un equipo de trabajo que había clasificado de forma brillante a la Roja para el Mundial de Rusia y que, hasta la fecha, ha logrado magníficos resultados: 20 partidos invicto (14 victorias y 6 empates, incluyendo amistosos). La escenificación de la "confianza mutua" -se dijo- y la felicidad mostrada por Lopetegui salta por los aires con la anunciada ´bomba´ a tres días de que la selección española debute en el Mundial de Rusia ante Portugal.

El Madrid paga la cláusula y Lopetegui, según ha comunicado oficialmente la Federación, quedará desvinculado de la selección al concluir el Mundial para ser el sustituto de Zidane. Ni el Madrid ha tenido el tacto suficiente para respetar a una figura clave en la previa de una cita tan trascendente ni, sobre todo, Lopetegui ha sido capaz de renunciar al glamur del poderoso anteponiendo su interés particular -sin paciencia para saber decir que no- al interés general de todo un país. A los miles de españoles que no simpatizan con el conjunto merengue no les va a ser ninguna gracia que Julen juegue con dos barajas cuando sólo debería defender el escudo de España.

Muchas voces piden el cese inmediato del seleccionador porque resulta evidente que todo queda condicionado. La convocatoria la hace antes de conocer la dimisión de Zidane y no tiene sentido acusarle de beneficiar a su nuevo club, pero... ¿y las alineaciones en Rusia? ¿Tendrán preferencia aquellos a los que va a entrenar la próxima temporada? ¿Dará más minutos de los previstos a Nacho, Isco, Asensio o Lucas Vázquez? Las dudas ya están en el aire sin que nadie las pueda frenar, como lo está la certeza de que, entre los partidos ante Portugal, Irán y Marruecos, Julen tendrá la mente en su nuevo proyecto en el Madrid y se verá obligado a sacar tiempo para hablar con Florentino y analizar las posibles altas y bajas para la próxima temporada. La peor de las noticias para la selección española. Gana el Madrid, pierde Julen -la confianza de los españoles- y pierde España.