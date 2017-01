'Zipi y Zape' ilusionan al beticismo

El partido ante el F. C. Barcelona sirve para sacar muchas conclusiones de este Betis de Víctor Sánchez del Amo, pero sobre todo sirve para generar ilusión en el beticismo. No por sacar un empate ante el 'todopoderoso' Barça, si no por ver cómo han funcionado juntos Rubén Pardo y Dani Ceballos. El Betis ha realizado transiciones que no se veían desde hace mucho tiempo en La Avenida de la Palmera. Porque Ceballos ha encontrado en el riojano al compañero ideal, el jugador que le libera de bajar a sacar el balón y con el que se asocia para llegar al área rival. Creo que no exagero si digo que la temporada del Real Betis Balompié pasa por ellos dos.

Que se conozcan de las categorías inferiores de la Selección y que sean amigos también ayuda a que su entendimiento en el campo sea excelente. El aficionado bético tiene motivos de sobra para ilusionarse y confiar en que el juego de su equipo pase por las botas de los 'Zipi y Zape' verdiblancos.