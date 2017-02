Son muchos, Javier Tebas, presidente de LaLiga de Fútbol Profesional, a la cabeza, los que catalogan a la liga española como la mejor liga del mundo, pero el fin de semana pasado ha dado buena cuenta de que LaLiga está muy lejos de ser la mejor competición liguera del planeta fútbol.

Esta jornada se han aplazado dos encuentros debido a las condiciones climatológicas. Hasta ahí puede ser normal, pero lo que no cuadra es que en 'la mejor liga del mundo' la mayoría de los estadios estén desfasados y deteriorados, como le ocurre a Riazor y Balaídos, los dos campos donde se aplazaron los partidos este fin de semana. Y es que, a excepción de unos pocos, los estadios españoles son de los más antiguos de Europa. En parte, esto es debido a que muchos de ellos pertenecen a los Ayuntamientos, lo que hace que ni el club ni la entidad pública quieran invertir dinero en dichos terrenos.

Después está la cuestión del calendario. 'La mejor liga del mundo' no tiene definida una fecha para la final de la Copa del Rey desde el inicio de temporada, lo que haría que las distintas fases del torneo se pudieran distribuir mejor a lo largo del año y ayudaría a cuadrar futuros partidos de otras competiciones. En nuestra liga también creen que es mejor tener dos semanas sin fútbol en navidades, parón que, de no existir, habría evitado el debate sobre la fecha del Celta-Real Madrid o del Deportivo-Betis. En Italia aprovechan esas fechas navideñas para adelantar dos jornadas y así tener huecos más adelante ante cualquier imprevisto. En Inglaterra sacan el calendario completo en verano, pero decisiones como estas no valen para nuestra liga.

Este fin de semana también hemos visto como en 'la mejor liga del mundo' una afición desinformada puede decidir los fichajes de un club. Reivindicando libertad pero prohibiendo a un futbolista jugar en su equipo. También hemos visto como se intenta acabar con la violencia sólo prohibiendo pancartas y cayendo en el error de catalogar a toda una afición como violenta, cuando acciones mucho peores quedan impunes o son juzgadas igual.

En 'la mejor liga del mundo' los árbitros son protagonistas jornada tras jornada, ya que tenemos el 'orgullo' de ser la única gran liga que no ayuda al colectivo arbitral con la tecnología.

Bien es cierto que en España tenemos a los mejores futbolistas y también que nuestros equipos triunfan en Europa, pero eso nos tendría que hacer reflexionar. ¿Qué sería de nuestra liga con una buena organización y con las ventajas que tienen las demás...?