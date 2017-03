Adiós a Xabi Alonso, el último 'caballero del fútbol'

"Lo viví. lo amé. Adiós, hermoso juego". Así se despedía Xabi Alonso del fútbol en activo. El tolosarra ha anunciado que se retira una vez concluya la temporada, poniendo fin a una carrera de 18 años.

Real Sociedad, Liverpool, Real Madrid y Bayern de Múnich son los equipos donde Alonso deleitó a todos con su técnica y su clase. Lo deja uno de los mejores mediocentros del mundo en el siglo XXI. Un señor, dentro y fuera del campo.

Para la historia queda su penalti en la famosa final de la Champions League en Estambul, el dolor que sintió en su pecho ante los tacos de De Jong, su carrera saltando desde la grada en la final de la Liga de Campeones en Lisboa o su temporada en el Bayern de Guardiola, pero sin duda todo el mundo recordara sus desplazamientos en largo, por la elegancia que desprendía. Xabi Alonso ha marcado una época y su legado será eterno.

"No quiero que el fútbol me retire, me retiraré yo antes", frase que Alonso ha repetido hasta la saciedad y cuya idea cumple en su despedida. Un Mundial, dos Eurocopas, dos Champions League, una liga española, dos Bundesligas, dos Copas del Rey y dos Supercopas de Europa, un palmarés al alcance de muy pocos.

Los 'caballeros del fútbo'l parecen haber elegido esta temporada para decir adiós. Xabi Alonso sigue los pasos de Steven Gerrard, Philipp Lahm y Frank Lampard, quienes también colgaron las botas esta campaña. Más allá de colores o preferencias, estos futbolistas son leyendas y se van con la admiración de todo el planeta fútbol. A los 'románticos' del balompié sólo nos queda Andrea Pirlo, el último caballero del fútbol.