La dignidad del gregario

Repasar la sección de deportes de una librería no siempre reporta experiencias gratificantes. No ya sólo por la 'altura literaria' de las obras -tampoco espera uno toparse en estos casos con un Dostoievski en potencia-, sino, ante todo, porque no resulta sencillo filtrar entre tanta biografía vendida al morbo. En materia de ciclismo, los títulos con más éxito suelen disparar al mundo del dopaje, carnaza tanto para avezados como para neófitos. De ahí el mérito de 'Gregario' (Contra Ediciones), el testimonio del exprofesional Charly Wegelius, que se presenta al lector como un libro sin historias apasionantes sobre los aspectos más truculentos de la vida en el pelotón. Sin engaños, sin ganchos, sin recrearse en las sombras. Un relato honesto sobre la figura del ´domestique´ de la carretera, no siempre bien entendida desde fuera. La lealtad sincera al líder de filas, la abnegación cuando la frontera del umbral del dolor queda muy atrás, la incertidumbre laboral, los hoteles de mala muerte... La obra (en castellano) cabalga ya por su tercera edición, lo que es de agradecer teniendo en cuenta que Wegelius, con el que es imposible no empatizar con el paso de las páginas, nunca ganó ni recurrió a prácticas prohibidas. 'Gregario' sólo es un canto a la dignidad, en el que el ciclista, más que contar, testifica hasta obtener la recompensa en un simple comentario del bueno de Pablo Lastras.