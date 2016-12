Alonso: "La próxima vez me iré contra Vettel"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (McLaren) no terminó contento el Gran Premio de Brasil pese a sumar un punto con su décimo puesto, al tiempo que lanzó un mensaje a Sebastian Vettel (Ferrari) después de que el alemán le sacara de la trazada de Interlagos en un adelantamiento.

"No creo que pase nada. Había una escapatoria de asfalto y me fui por ahí pero si hay muro me voy contra él o contra Vettel, que será lo que haga la próxima vez. Él tiene más puntos que perder", explicó el piloto español sobre un adelantamiento en la vuelta 43 en el que se quejó de la acción del de Ferrari.

"En lluvia no tenemos la visibilidad de otras ocasiones y yo he tenido los espejos empañados. Te vas por la escapatoria pero va a haber un día que habrá que irse contra él para que sepa que el circuito es de todos", avisó Alonso.

El asturiano entendió las dudas de dirección de carrera por las condiciones adversas que retrasaron el inicio. "Se aplica el sentido común. Las condiciones eran difíciles, cada vez que se partía la carrera no se vía nada, lo vimos en el accidente de Kimi. Lo más difícil era la visibilidad y el 'aquaplaning'. Era la solución lógica supongo parar la carrera a veces", afirmó.

Pese al punto y las condiciones de lluvia que pedía, Alonso reconoció que no estuvieron a buen nivel. "Ha sido una carrera de altibajos. No íbamos muy bien. En la primera parte Hülkenberg se me iba y Bottas presionaba mucho. No teníamos el ritmo necesario. Ahora queda una carrera y hay que intentar terminar con buen sabor de boca", explicó.