Binder cierra el Mundial con triunfo en Moto3 por delante Mir, mejor 'rookie'

El piloto sudafricano Brad Binder (KTM), campeón del mundo de Moto3, se ha impuesto este domingo en la última carrera de la categoría pequeña de la temporada en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, que se ha disputado en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste (Valencia), por delante del español Joan Mir (KTM), que luchó hasta el final por el triunfo y se consolidó como 'rookie' del año, y del italiano Andrea Migno (KTM).

Así, Binder termina la campaña en la primera posición de la general, por delante del italiano Enea Bastianini (Honda), que consolidó su segunda posición en el Mundial con el cuarto puesto en el trazado valenciano, mientras que Jorge Navarro (Estrella Galicia 0,0) termina tercero.

La carrera quedaba marcada ya desde antes de que se apagasen los semáfonos; el español Arón Canet (Estrella Galicia 0,0), que el sábado conseguía la pole, se veía obligado a salir desde el 'pit line' después de que se le parase la moto. Con ello, el valenciano perdía sus opciones de lograr la primera victoria de su carrera, y en su 'casa'.

El que aprovechó el problema del español fue el italiano Enea Bastianini (Honda), que se convirtió en el primer líder de la prueba con su gran empuje desde la salida, tras perderse por lesión la carrera de Malasia de hace dos semanas.

Por detrás, el balear Joan Mir (KTM) se postulaba también como aspirante al triunfo; el ganador en Austria no abandonó las posiciones delanteras en todo el Gran Premio.

El podio no se resolvió hasta la última vuelta, a la que hasta seis pilotos llegaron con opciones. En la última curva, Binder se llevó el gato al agua para imponerse por delante de Mir y de Migno.

Por su parte, Juanfran Guevara (KTM) terminó en una meritoria sexta posición, Jorge Navarro (Estrella Galicia 0,0) fue noveno, Jorge Martín (Mahindra) décimo, Raúl Fernández (KTM) undécimo, Canet decimonoveno, Vicente Pérez (Peugeot) vigésimo tercero, Albert Arenas (Peugeot) vigésimo cuarto y Daniel Sáez (KTM) vigésimo noveno.

That's how you polish off an OUTSTANDING #Moto3 season!#BinderChamp WINS the #ValenciaGP from Mir & Migno! https://t.co/qzfNW6jE28