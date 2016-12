La calculadora de Rosberg, a punto

El Mundial de Fórmula Uno llegará a su fin el próximo 27 de noviembre en Abu Dabi, donde el alemán Nico Rosberg tratará de hacer valer los 12 puntos de ventaja con los que cuenta sobre su compañero en Mercedes, el británico Lewis Hamilton, único capaz de amargarle la fiesta en el punto final a la temporada.

Sin embargo, no lo tendrá fácil el inglés, pues está obligado a entrar en el podio y a que el germano perdone. De hecho, Rosberg será campeón, independientemente de que abandone, si Hamilton termina en cuarto lugar en Yas Marina. De subir Rosberg al podio, el británico tampoco tendrá ninguna opción matemática. "Evidentemente, tengo que seguir haciendo lo que estoy haciendo hasta ahora. Voy a confiar en la velocidad que llevo y voy a intentar apretar tanto como pueda en esa carrera", reconoció el propio Hamilton, sabedor de que la hazaña se torna casi milagrosa.

Promete batalla

"Va a ser un fin de semana muy emocionante. Va a ser una gran batalla. Me gustaría ganar la carrera por supuesto y voy a intentar hacerlo", manifestó Rosberg en la rueda de prensa posterior al Gran Premio de Interlagos del domingo. No obstante, al alemán no le conviene arriesgar en exceso, pues un posible abandono unido a un podio de Hamilton 'regalaría' el título mundial a su compañero en la escudería de las 'flechas plateadas'.

-Posibles cominaciones para ser campeón:

1-Rosberg será campeón si sube al podio, independientemente de lo que haga Hamilton.

2-Si Rosberg termina cuarto, quinto o sexto en Abu Dabi, y Hamilton concluye segundo o peor.

3-Si Rosberg termina séptimo u octavo en Abu Dabi, y Hamilton cruza la meta tercero o peor.

4-Si Rosberg concluye noveno en Abu Dabi, y Hamilton termina en cuarto lugar o peor.

5-Si Rosberg logra el décimo mejor registro en Abu Dabi, y Hamilton concluye en cuarto lugar o peor.

6-Si Rosberg se queda fuera de los puntos en Abu Dabi, y Hamilton entra en cuarto lugar o peor.