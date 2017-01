Button ya piensa en sus próximos objetivos

El piloto inglés Jenson Button tiene claros algunos de sus objetivos una vez que este domingo ponga fin en el Gran Premio de Abu Dhabi a su carrera en la Fórmula 1, deseando ganar como amateur un título mundial de triatlón, uno de sus deportes favoritos, o participar en las 24 Horas de Le Mans, mientras que su futuro papel en McLaren consistirá sobre todo en transmitir las sensaciones y deseos de los pilotos sobre el coche.

"Estoy más en forma que nunca. Mi objetivo es ser campeón del mundo de triatlón en mi grupo de edad como amateur, no como profesional, y me encantaría correr en Le Mans. El rally también está en mi lista, hay muchas cosas que quiero hacer", confiesa Button en una entrevista a 'formula1.com'.

Sobre su continuidad en McLaren como consejero, recalca que su trabajo no tendrá que ver "con el desarrollo del coche" porque no va a "pilotarlo". "Escucharé el 'feedback' de los pilotos e intentaré ayudar al equipo a entender lo que esto significa, porque a veces no es sencillo en la intensidad del momento", advierte.

"Mi objetivo, o mi trabajo, será el de ayudar a construir el equipo, pulirlo. Si has visto al equipo durante mucho tiempo desde un lado y de repente tienes la oportunidad de dar un paso atrás y hacerlo desde otro punto de vista, estoy seguro de hay mucho que podemos aprender", prosiguió el británico.

A nivel de balance, tiene claro que todas las carreras deportivas tienen "altibajos". "Siempre preferí tener enormes puntos altos y enormes puntos bajos en lugar de una carrera estancada y lo logré", señala entre risas.

Entre los mejores recuerdos están "cruzar la meta en Brasil y ganar el Mundial" del año 2009 o la "primera vez" que pilotó un monoplaza de Fórmula 1. "Es algo que nunca olvidas y es muy especial. Fue en 1999 y fue un McLaren, en Silverstone. Fue el premio por ganar al Campeonato de la Formula Ford Británica y el premio al piloto joven. No me dejaron dar muchas vueltas, pero pensé: 'Hey, esto es divertido y es para mí'", rememora.