Laia Sanz: "Creo que va a haber más días 'dakarianos' y me puede ir un mejor"

La piloto española Laia Sanz (KTM) espera que en la edición 2017 del Rally Dakar haya más "día 'dakarianos'" que le puedan ayudar en su intento de volver a estar entre los 15 primeros de la general de motos, enfatizando la importancia de "no fallar" y dando casi por descartado poder ganar una etapa.

"El Dakar es siempre una carrera muy compleja, pero creo que este año va a ser un poco distinto al pasado, que fue una carrera de sprint. Esta vez creo que va a haber más días 'dakarianos', auténticos, y creo que eso me puede ir un poco mejor", señala Sanz en una entrevista facilitadas por KH-7, uno de sus patrocinadores.

La de Corbera de Llobregat considera que "tener experiencia será un poco más importante, sobre todo en cuanto a la navegación". "Espero no fallar. Intentaré aprovechar todo lo que sé para hacer un buen resultado final", añade, sin atreverse a decir un resultado porque es una carrera en la que "dependes de muchos factores que tú no controlas".

De todos modos, cree que el objetivo debe de ser el de "estar entre los 15 primeros", aunque "este año hay muchísimo nivel". "Aunque si es un Dakar de los que pasan cosas, puedo incluso optar a hacerlo mejor todavía", advierte.

"Lo importante es no caerme, no fallar. Al final en el Dakar a todo el mundo le pasan cosas. En la última edición, por ejemplo, si cuentas el tiempo que perdí con problemas, acabas sumando bastantes minutos. Si he estado ahí dos o tres años seguidos, es posible hacerlo otro año", agrega la española.

La catalana afrontará su séptima participación en el 'raid' y aunque reconoce que "han pasado muy rápido estos años", sigue "igual de ilusionada, incluso, con más ganas todavía de correr y de mejorar los resultados pasados.

"Creo que lo positivo es que tengo más experiencia. He corrido ya seis Dakar y considero que, en una carrera como esta, la veteranía es muy importante y eso me va a ayudar mucho en esta edición", admite Sanz, para la que es "importante haber finalizado todos los años y ser regular en los resultados".

Sin embargo, Sanz debe "ser realista" y pensar que "no es posible" ganar una etapa. "Si hubiese una etapa con todo 'trialeras', a lo mejor sí, pero lo veo complicado. Lo puedo hacer bien, está claro. En la etapa del Salar de Uyuni hace dos años acabé quinta y muy cerca del primero, pero para hacer una etapa tan buena tienen que pasar muchísimas cosas raras", apunta.

"Mi ritmo no es para ganar. Lo que busco es conseguir un buen resultado final, ser regular. Creo que al final el objetivo tiene que ser estar entre los 20 primeros cada día y creo que, si no sales de ahí, al final del Dakar, puedes estar muy adelante", subraya.

Del mismo modo, no olvida que habrá en el recorrido "una parte nueva de etapas" y que serán una "incógnita". "Lo único que sabemos es que habrá mucha altura, y eso condiciona mucho y convierte la carrera en una prueba mucho más dura. También, vamos a ver las temperaturas que tendremos, porque hay etapas que se hacen muy complicadas por el calor", avisa.

"Además habrá días de muchos kilómetros, así que pinta que será un Dakar muy difícil. Por otro lado, está claro que la navegación será una parte muy importante este año. Hay algunos cambios en el reglamento, que nos obligar a ser mucho más precisos, el objetivo es no fallar", recalca la piloto de KTM.

Esta se muestra "encantada" con la moto de la marca austriaca, con la que disputa su segundo Dakar y que "es una parte muy importante". "La moto va fenomenal y hay un gran ambiente en el equipo, y eso se nota a la hora de trabajar. Estar en un buen ambiente ayuda mucho. El Dakar es una carrera de muchos días, que se vive muy intensamente, por lo que en ese sentido estoy muy tranquila", confiesa, señalando como "favorito" a su compañero, el australiano Toby Price, actual campeón.