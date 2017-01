Sainz abandona el Dakar al sufrir un vuelco en la cuarta etapa

El español Carlos Sainz (Peugeot), uno de los máximos candidatos a ganar el Dakar, se ha visto obligado a abandonar la prueba tras sufrir un vuelco cuando disputaba la cuarta etapa.



Sainz, campeón en 2010 y tercero en 2011, abandonó tras finalizar la cuarta etapa a 2h 19:31 horas del ganador y nuevo líder, el francés Cyril Despres (Peugeot). "Hemos entrado demasiado rápido en una curva, he golpeado el interior y el coche ha volcado. Nuestras opciones de cara a la victoria se han esfumado, así de sencillo. Y no creo que podamos continuar", dijo el español al llegar al campamento.



Los malos augurios se hicieron realidad y Sainz se vio obligado a retirarse después de sus mecánicos comprobaran que los daños sufridos por el coche no podían ser reparados a tiempo.



La cuarta etapa, la primera que se disputó a alrededor de 3.500 metros sobre el nivel de mar, unió la ciudad argentina de San Salvador de Jujuy con la boliviana de Tupiza con un trayecto de 521 kilómetros, 416 de ellos cronometrados, repleto de dunas.