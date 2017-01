Laia Sanz: "Para mí es más importante ser mejor persona que mejor piloto"

Laia Sanz cuenta las horas que le faltan para dar carpetazo a los compromisos que siempre le siguen a su regreso del Rally Dakar. Reconoce que está deseando perderse algunos días en la nieve, pocos, justo antes de sentarse con KTM para valorar su participación en el rally más peligroso del mundo.

La catalana, trece veces campeona del mundo de Trial y cinco de Enduro, fue decimosexta. Se quedó lejos del noveno lugar que marca su mejor resultado en el Dakar, pero ya puede presumir de ser la única mujer que ha completado la prueba en siete ocasiones.

Ella lo logró de manera ininterrumpida desde 2011, el año de su estreno. "Hay muy pocos pilotos que de siete Dakar hayan acabado todos", remarcó este miércoles durante su visita a la sede de la Agencia 'EFE' en Madrid.

- Siete de siete. Sigue superándose. Sigue su pleno en el Dakar.

"La verdad es que estoy muy contenta. No lo hubiese imaginado cuando empecé. Es muy difícil hacer un buen resultado, pero también es muy difícil terminar el Dakar siete años seguidos. Hay muy pocos pilotos que de siete ediciones del Dakar hayan acabado todas. En la categoría de motos es muy fácil que te pase algo, que te caigas o que te falle la moto. Además, los últimos cuatro años he terminado consiguiendo buenos resultados. Y cuando vas a conseguir un buen resultado es todavía más fácil que te pasen cosas. Estoy muy contenta".

- ¿Cuándo se produce ese cambio? Empezó conformándose con el 39º puesto, el que consiguió en su debut en el año 2011, y ahora no aspira a menos que a estar en el Top-15.

"Los objetivos van cambiando. El primer año competí pensando en acabar. Todo el mundo quiere acabar en su primer año en el Dakar. Pero luego vas mirando cómo mejorar. Los últimos cuatro años me ha ido muy bien, quizás demasiado, y a veces es contraproducente porque el noveno puesto de hace cuatro años pesa".

"La gente se espera un 'top-10' fácil y el Dakar es una carrera muy complicada. Este último 16 creo que lo hubiese firmado antes de ir para allá, pero después de ver cómo ha ido la carrera creo que podía aspirar a más. Estoy animada para el año que viene".

- ¿Siente la presión?

"El año pasado quizás más, porque coincidió con el cambio de equipo (fichó por KTM). Tenía ganas de hacerlo bien, de gustar y después de ser la novena todo el mundo hablaba de un top-5. Es muy fácil pedir un buen resultado cuando no estás ahí. Este año en ese sentido iba muy tranquila".

- ¿Vuelve satisfecha?

"Sí, sobre todo por el ritmo de la segunda semana. Hice buenas etapas, sin fallar, sin arriesgar, sin caerme. El año pasado ése fue uno de mis errores, me caí demasiado. La primera semana estaba tomándomelo muy bien, con mucha calma, siendo consciente de que este año la carrera era más navegada y a mí me gusta navegar".

"Pero me pasó lo que me pasó (se perdió en un momento de la cuarta etapa y el piloto portugués Joaquim Rodrigues, al que pidió ayuda, la engañó) y perdí mucho tiempo".

"Cuando te pasa una cosa de esas vuelves a salir detrás y es complicado salir con pilotos que no son los de tu grupo. Me costó un par de días volver a ponerme donde me tocaba. De todo se aprende y seguro que el año que viene no me va a volver a pasar".

-¿Le costó dejar atrás ese incidente?

"Sí, porque el Dakar es una carrera que preparas todo el año. Cuando me pasó eso era consciente no de que había tirado la carrera pero sí de que ese tiempo era oro. Me fastidia"

- ¿Se han perdido los valores en competición?

"Gente no respetuosa o con poco 'fair play' ha habido siempre y siempre la habrá. Creo que es una excepción, por eso le creí. Si eso pasase a menudo ya ni preguntaría, pero pregunté porque nunca me había pasado algo así. No me volverá a pasar".

- Sorprende que esto le ocurra un año después de que usted protagonizara un gesto que incluso llegó a ser reconocido por la Federación Internacional de Automovilismo. Usted sí auxilió al francés 'Pela' Renet aunque eso le supusiera perder treinta minutos.

"El premio que me dieron a mí creo que se lo merece mucha gente en un rally como el Dakar. Cuando hay un accidente el primero que llega siempre es un piloto y siempre tiene que esperar a que lleguen los médicos y ayudar en lo que se pueda. Entiendo que ese es un premio a la solidaridad del Dakar".

"Me lo dieron a mí pero debería ser para muchos pilotos como Paulo Gonçalves, que se paró a ayudar a Matthias Walkner. Eran rivales directos, lo que para mí todavía tiene más valor. Por hechos así no te esperas que te pase algo como lo que este año me pasó a mí".

-¿Se ha disculpado con usted?

"No. Es más, negó lo que me había dicho. Me dijo que me había dicho otra cosa. Yo tengo la conciencia muy tranquila, sé qué me dijo. Esta carrera creo que a la larga pone a cada uno en su lugar".

- Él, además, perdió dos posiciones por decir que había parado a auxiliar a otro piloto cuando no era verdad.

"Eso es todavía más grave y creo se tendría que sancionar duramente. No se puede jugar con el tema de una emergencia médica, con que te devuelvan el tiempo o no. Creo que eso sí es grave. Lo que pasó conmigo es su palabra contra la mía y no puedo hacer nada. Yo estoy tranquila. Creo que siempre he actuado correctamente".

- Hay pilotos que a usted la admiran no solo por los logros dentro de la pista, sino también por su comportamiento fuera de ella.

"Es un honor que me pongan como ejemplo y referente. Para mí es más importante ser mejor persona que mejor piloto. Hay que intentar ser correcto en todo porque al final eres ejemplo para los niños y para mucha gente".

-¿Le ha traído hasta aquí su inconformismo?

"Mi carácter es así. Si no hubiese sido inconformista no hubiese llegado hasta aquí. Me habría quedado en mi primer Dakar. Soy realista, no digo que voy a hacer un top-5 en el próximo Dakar, pero siempre intento mejorar. Y cuando sé que puedo mejorar, voy a fondo".

-¿Necesitaría para ello que se mantuviera un formato como el de este año, con más navegación?

"El año pasado estuve cómoda, pero llegué muy tarde a la carrera y no pude dejar huella. Este año se ha notado mucho la navegación. La única pena, el tema de las lluvias pero eso es algo incontrolable. En cuanto a pilotaje sí que he disfrutado muchísimo. Ha habido terrenos diferentes, fuera de pista, arena... Eso da más posibilidades a todos los pilotos y también es menos peligroso porque la gente no corre tanto".

-¿El público también lo disfruta más?

"La verdad es que este año, especialmente en Bolivia, hemos alucinado. Los últimos 40 kilómetros antes de entrar en La Paz todo era gente, gente, gente. Salía gente de todos los lados".

"La gente es lo que hace el Dakar especial, ya sea en Bolivia, en Argentina o en cualquiera de los países en los que hemos estado".

"Sí que choca un poco cuando gritan tu nombre, cuando te piden fotos. Allí sigue siendo chocante seguramente que una mujer vaya en moto, que lo haga bien y que corra un Dakar. No les cuadra mucho".

-¿Se ve preparada para repetir en el top-15?

"Sí, pero dependiendo de la carrera que nos encontremos. Si es una carrera como la del año pasado lo tendré más difícil. Si es como la de este año, creo que puedo estar incluso mejor que el top-15. Sé que tengo que hacer una carrera perfecta, sin fallos".

-¿Qué le ha dado la experiencia?

"La experiencia te da más conocimiento y te hace pensar más. Con la edad, ves más el peligro. En estos siete años me he encontrado muchos accidentes. Quizás soy más prudente pero al mismo tiempo la experiencia te da otras cosas buenas. Sé gestionar mejor la presión y la carrera y me conozco a mí misma mucho mejor".

-¿El miedo está presente?

"Cuando ves algún accidente serio sí que vas un rato pensando en ello. Es difícil desconectar y más en los últimos tiempos porque me he encontrado más de una caída fea. Cuando te das algún susto que estás a punto de caer, también cortas gas durante un rato".

- En ese sentido, ¿la mente es lo que más limita?

"Sí. El año pasado, por ejemplo, me caí un par de veces fuerte y es difícil desconectar y dejar de pensar en ello aunque al final lo acabas haciendo. Este año, en cambio, no me he caído, lo que quiere decir que iba con margen y segura".

-¿También ayuda la tranquilidad que ahora le ofrece KTM?

"Estoy muy contenta, más serena, porque me preocupo solo de entrenar y de ir en moto. Eso es importante porque me hace llegar más tranquila a las carreras. Además, tengo los mejores medios para prepararme y creo que va a volver a salir un buen resultado en el Dakar. Son muy buenos los resultados de estos últimos años pero creo que va a salir otro muy buen año".

-Habla como si tuviera una espinita clavada.

"No, pero sí que cuando has sido la nueve un año quieres a lo mejor no repetir la nueve, pero sí hacer algo mejor que la quince. Estoy en el mejor sitio para volver a intentarlo".

-¿Eso le descarta para los Mundiales de trial y enduro?

"No lo sé. Hablaré con KTM después del Dakar. Ahora me toca descansar, desconectar y después será tiempo de pensar en qué haremos los próximos meses".