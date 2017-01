El nuevo McLaren de Alonso pasa el primer test de la FIA

El nuevo McLaren de Fernando Alonso va pasando las pruebas necesarias para competir en el próximo Mundial de Fórmula Uno. Eric Boullier, director de competición de la escudería británica, ha anunciado en las redes sociales que el nuevo monoplaza ha pasado los 'crash test' que exige la Federación Internacional de Automovilismo (FIA). "Después de mucho trabajo duro, quiero dar las gracias a todos los que nos han ayudado a pasar las pruebas de choque de la FIA. Ahora hay que tenerlo pintado...", explicó.





.@eboullier: "After a lot of hard work, I want to say thanks to those who helped us pass the @fia's crash tests. Now to get it painted...!" pic.twitter.com/qPRJZNHq3O