Mosley considera un "error" la destitución de Ecclestone

El expresidente de la FIA Max Mosley ha asegurado que Liberty Media, nuevo propietario de la Fórmula 1, podría haber "cometido un error" al prescindir del británico Bernie Ecclestone, presidente durante cuarenta años del 'Gran Circo'.

"Si hubiera estado yo en el lugar de Liberty, habría mantenido a Bernie en los asuntos que manejaba magníficamente", aseguró Mosley en una entrevista a Reuters.

Ecclestone fue relevado por el estadounidense Chase Carey el pasado 23 de enero como máximo mandatario de la Fórmula 1. El británico, un aliado de Ecclestone durante sus años al frente de la FIA, señaló que Liberty podría haberse concentrado en "hacer las cosas que no se habían hecho hasta ahora" en la Fórmula 1, de realidad virtual o tecnología digital.

"Están totalmente capacitados para pensar que pueden dirigir mejor el negocio y sólo tendremos que ver lo que pasa", añadió Mosley, que dejó el cargo como presidente de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) en 2009. Liberty se ha pronunciado sobre el aumento del número de Grandes Premios, particularmente en América, cambiando el formato del fin de semana.

"Tienes que estar siempre al tanto, pero si no está roto no tienes que arreglarlo. Tienes que estar completamente concentrado", apuntó Mosley. "Son gente seria, podrían haberlo acordado utilizar las cosas que manejaba bien Bernie", subrayó.

Mosley estuvo de acuerdo en que Liberty tiene muchas mejoras que acometer en los próximos meses y que quizás encontrará obstáculos pese a su experiencia indudable. "Parece fácil visto desde fuera", reconoció. "Es como si pienso que puedo arreglar una carrera de caballos. Pero si realmente vas y lo intentas, te encontrarás muchos problemas, aunque quizás tengas éxito", aseguró.

Con la Super Bowl cerca, este domingo en Houston, Mosley cuestionó la forma de hacer las cosas de los estadounidenses. "Creo que es fácil de decir, no veo tan claro el significado. La Super Bowl... ¿es tan maravillosa? No quiero ser irrespetuoso, pero los americanos siempre creen que pueden hacer todo mejor que nadie. Y no siempre aciertan, como en los espectáculos de los últimos años", finalizó.