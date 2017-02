Ekrem Sami anuncia su marcha de McLaren tras 35 años

El consejero delegado del departamento de mercadotecnia del equipo McLaren, Ekrem Sami, anunció hoy que abandonará el próximo marzo la escudería británica tras 35 años de servicio.

"No me importa admitir que tengo una sensación un poco extraña al anunciar que me voy de McLaren, la compañía a la que he dedicado la mayor parte de mi vida profesional, pero ahora es el momento adecuado", explicó Sami en un comunicado.

El directivo, que apuntó además que tras su salida de la escudería continuará trabajando con proyectos en los que ya está involucrado, indicó que espera formalizar su marcha "en algún momento hacia finales del próximo marzo".

"Durante los últimos 35 años, he trabajado con algunas personas verdaderamente brillantes, y quiero darles las gracias a todos. Nuestros éxitos se deben al trabajo de equipo de la manera más fundamental", dijo.

Al hablar de los motivos de su salida tras más de tres décadas con el equipo, explicó en la nota su intención de "ampliar" sus "miras profesionales" en el sector del deporte y el entretenimiento "después de haber estado tan absorbido en el maravilloso y raro mundo de la Fórmula Uno".

En el mismo comunicado, el director ejecutivo del grupo tecnológico de McLaren, Zak Brown, apuntó que "sin importar lo que Ekrem escoja hacer con el resto de su vida profesional", siempre le verá como "un hombre de McLaren al cien por cien".