Pedrosa: "Vamos en la dirección correcta, aunque todavía nos queda trabajo que hacer"

El piloto español de MotoGP Dani Pedrosa (Repsol Honda) señaló que van en la dirección "correcta" aunque todavía les queda "trabajo" por hacer y apuntó que el último entrenamiento del segundo test de pretemporada ha sido "positivo" teniendo en cuenta que Phillip Island no es uno de sus circuitos "favoritos".

"En general creo que ha sido un entrenamiento positivo, teniendo en cuenta que no es uno de mis circuitos favoritos. He pilotado bien y creo que hemos mejorado día tras día", indicó Pedrosa en declaraciones facilitadas por su equipo.

El piloto catalán acabó tercero en el último entrenamiento del segundo test de pretemporada después de que ayer jueves no se encontrase "bien". "Me he sentido mejor y hemos podido hacer un buen trabajo en la pista junto con el equipo", explicó.

En este test, el equipo se ha "concentrado" de nuevo en la electrónica y en la puesta a punto de la moto. "Sólo nos ha faltado hacer una tanda larga, porque nos hemos quedado sin tiempo. Michelin también ha dado algún paso adelante con los neumáticos", matizó.

A falta del último test de pretemporada y antes de que comience el Gran Premio de Qatar, Pedrosa señaló que van en la dirección "correcta". "Todavía nos queda trabajo que hacer", subrayó.