Hamilton afirma que no tiene "ningún problema" con Bottas

El piloto inglés de Fórmula 1 Lewis Hamilton aclaró este lunes sus comentarios sobre que prefería no compartir datos con sus compañeros de equipo, y afirmó que no tiene "ningún problema" con su nuevo rival en la escudería Mercedes, el finlandés Valtteri Bottas.

El triple campeón del mundo dijo durante un Facebook Live que cada conductor debería hacer su "trabajo" en vez de copiar ciertos aspectos de la carrera a su compañero de escudería. "Yo salgo, hago mis vueltas, hago mi trabajo y otra persona puede verlo todo", dijo Hamilton el pasado viernes.

"Cuando estamos conduciendo estamos seleccionando puntos de frenado, golpes, marcas de caucho de neumáticos en la pista, todas estas cosas para ayudarte a ir más rápido, pero debido a estos datos compartidos el compañero puede copiarte. Deberían ser capaces de ir por su cuenta y hacerlo ellos solos, sin ti", añadió.

Estos comentarios del inglés fueron interpretados por algunos como una crítica hacia Mercedes por insistir en compartir datos entre compañeros, pero el propio Hamilton desmintió esto en su cuenta de Twitter este lunes. "Me gustaría aclarar que no he atacado a mi equipo en absoluto. Mi opinión sobre el intercambio de datos es sólo mi idea sobre el deporte en general. Este ha sido mi sentimiento desde el día que comencé en la Fórmula 1 y aún lo es diez años más tarde. No hay ningún problema en mi equipo ni tampoco con Bottas", afirmó.

Además, añadió durante el Facebook Live que no importa cómo sea Valtteri Bottas, que llega al equipo sin haber ganado ninguna carrera. "Será interesante ver cómo le va, lo rápido que será, cómo de rápido se adapta y cómo lleva la presión. Yo diría que lo más fascinante es la mente de mis competidores, hasta qué límites llegarán", dijo.

"Algunas personas venderían a su madre por ganar una carrera, o su alma, y otras personas harían otras cosas, así que es realmente interesante ver hasta dónde llegará Valtteri", concluyó.