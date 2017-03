Mercedes anuncia que deja el ensayo de hoy por problemas eléctricos

La escudería Mercedes ha anunciado que hoy no sacará su bólido a la pista por unos problemas eléctricos, por lo que da por concluida la semana de probaturas en el Circuito de Barcelona-Cataluña y se emplazan a los ensayos de la semana que viene.

En la jornada de hoy, cuarta y última de la primera semana de ensayos, el suministrador de neumáticos Pirelli había acordado probar las dos gomas para suelo mojado, por lo que ocho camiones cisterna han regado la pista para que los equipos rodaran con los neumáticos de lluvia. No obstante, no ha habido mucha afluencia en el trazado con el piso mojado, hasta el punto de que Mercedes no ha sacado el coche que tenía que conducir el británico Lewis Hamilton.

Posteriormente, ha informado de que se trataba de un problema eléctrico y al final, a través de dos mensajes en twitter, Mercedes ha anunciado que ya no rodarán en todo el día: "Debido a un problema eléctrico el coche, se ha mantenido en el garaje esta mañana. De esta forma, se ha decidido en el equipo no conducir hoy. Una lástima, pero los anteriores han sido unos grandes días. Se ha hecho un gran trabajo y volveremos la semana que viene", señala Mercedes.