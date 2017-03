Marc Márquez: "Quizá esta Honda es la mejor del año pasado"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha señalado este viernes que "quizá" la moto que tienen en estos momentos sea muy similar a la del año pasado, con la acabó conquistando el Mundial, y que la base de entrada al Mundial es muy buena comparándolo con lo "perdidos" que iban hace un año a estas alturas.

"Quizá la Honda que tenemos ahora es la mejor Honda del año pasado. En estas fechas el año pasado estábamos muy lejos, bastante perdidos, y este año empezamos a un nivel muy bueno", aseguró a los medios antes del estreno del documental 'From Cervera to Tokyo' que narra su último título y de acudir a la presentación de la temporada en Movistar MotoGP.

En cuanto a los problemas de rápida mejora en el motor, dejó claro que está contento en Honda pese a mandar un aviso a los japoneses. "Los tienes que saber tratar y estar muy encima. Quizá no tienen esa reacción rápida, improvisar, pero han hecho un cambio que pedimos hacer dos o tres años. Van llegando cosas y al final tienes que confiar en ellos. Si un piloto no está contento, es libre de cambiar, pero yo estoy muy contento con Honda", se sinceró.

Márquez hizo una valoración "positiva" del 'test' de Jerez, última prueba antes del entrenamiento en Catar previo al inicio del Mundial. "El objetivo era ver cómo iba la moto en un circuito más pequeño, más europeo. Fue bien, rodamos un día y lástima de la caída al final, cuando ya bajaba la temperatura y con neumático frío me caí. Pero el test fue positivo, cosas a mejorar pero el nivel de entrada no era malo", aseguró.

Una caída en la que se luxó el hombro izquierdo, aunque ya está casi recuperado. "La recuperación va bastante rápida, esta vez fue en el hombro bueno, porque siempre se me luxaba el izquierdo y esta vez fue el derecho. Creo que al test de Catar llegaré casi al cien por cien porque ahora ya estaría para ir en moto. Fue un susto, un toque de atención", reconoció.

"Nos caemos poco, pero cuando te caes vas rápido y tienes que estar siempre al cien por cien", añadió en este sentido un Marc Márquez que matizó que el toque de atención va dirigido al hecho de tener que estar más concentrado, no porque haya vuelto a conducir de forma más agresiva.

Por otro lado, pensando ya en la lucha por el próximo Mundial, afirmó que la competencia serán "los de siempre". "Valentino Rossi, Dani Pedrosa, que está haciendo una pretemporada discreta pero buena, porque estoy en el box y lo veo. A Jorge Lorenzo falta verle con la Ducati y el hombre nuevo será Maverick Viñales", auguró.

"Después de Valencia ya lo tenía claro. Cuando un piloto viene de ganar una carrera y hacer podios el año pasado, si vas a un equipo como Yamaha que tiene una moto muy completa, y tienes el talento, tienes la presión y las ganas de luchar por el título", comentó sobre Viñales, relevo de Jorge Lorenzo en Yamaha.

Precisamente, sobre el balear y su Ducati se mostró más prudente. "No le descarto hasta que esté matemáticamente fuera. Quizá a Lorenzo no le está saliendo una pretemporada como las que le salían en Yamaha, pero en Catar no es descabellado que pueda ganar. La Ducati va bien, Lorenzo va bien, pero al final es ser consistente", manifestó.