Fernando Alonso: "Ha sido divertido pilotar libremente otra vez"

Pese a la sufrida pretemporada que está pasando Alonso por culpa de los problemas de su nuevo coche, el MCL32 , se mostró satisfecho en lo que a la conducción se refiere, ya que asegura estar recuperando viejas sensaciones.

"Ha sido divertido pilotar libremente otra vez." comentó el piloto asturiano en declaraciones a 'Autosport', refiriéndose a la forma de tomar las curvas y de sentir el agarre del vehículo. También Alonso se mostró feliz con el nuevo reglamento ya que hace que los pilotos no tengan que estar tan atentos al estado de sus neumáticos: "Ser capaz de pilotar de la manera que quieres y no como un niño pequeño para no sobrecalentar los neumáticos es la mejor manera de sentir un coche de Fórmula 1".

Pese a todas estas sensaciones positivas que destacó Fernando Alonso, aún espera conseguir un coche que le permita competir por los puestos altos de la competición.