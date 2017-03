Marc Gené: "Los nuevos cambios en la Fórmula 1 son un acierto"

El piloto español de Fórmula 1 y probador de Ferrari, Marc Gené, consideró los cambios introducidos este año en los monoplazas como "un acierto", lo que supondrá una "mejora en el espectáculo" aunque no un gran cambio en los "adelantamientos", además de señalar que los nuevos dueños de Liberty Media "van a aportar lo que le faltaba" a la máxima categoría del automovilismo.

"Los nuevos coches son un acierto. Estéticamente, sobre todo, desde el año 2009 teníamos monoplazas que yo no encontraba bonitos. Estos, en cambio, son muy proporcionados, son agresivos y son bonitos. Con lo cual, el cambio de reglamento estéticamente, es un gran acierto", afirmó el piloto catalán en declaraciones a Europa Press.

"A nivel de sensación de conducción, es un gran acierto también. Son coches con mucha carga, un poco lo que los pilotos queríamos. En cuanto al espectáculo veremos, pero si ya son más bonitos el espectáculo va a mejorar seguro visiblemente. En los adelantamientos no creo que vaya a cambiar mucho, pero en estos días que he estado en Barcelona, he estado hablando con los pilotos y he visto los coches en pista, me ha encantado", reconoció tras dos semanas de tests en Montmeló.

Unos entrenamientos oficiales de pretemporada en el Circuito de Barcelona-Cataluña de los que todavía "no se puede sacar ninguna conclusión" de cara al Mundial. "El año pasado en Australia casi ganamos. No lo hicimos por un safety car, si no hubiésemos ganado la primera carrera y, posiblemente, luego ninguna más. Pero en la primera semana de los tests invernales no puedes sacar ninguna conclusión. Puedes tener una idea de si el coche ha ido bien o si es fiable, si da buenas sensaciones a los pilotos, pero de ahí a decir si somos competitivos o no, aún no lo sabemos", mencionó Gené.

Pese a no poder pronosticar si el nuevo Ferrari responderá bien a lo largo de la temporada, el piloto consideró que "es un buen indicativo" que otras escuderías hablen bien acerca de la del 'Cavallino Rampante'. "Nosotros estamos centrados en nuestro programa y sabemos que es absurdo intentar pensar si vamos bien o vamos mal. No lo sabemos. La semana que viene lo sabremos algo más y los Grandes Premios de Australia y China serán la prueba del algodón. Allí ya nadie va a esconder sus cartas y veremos realmente lo bueno que puede ser, esperemos que sí, el SF70H", apuntó.

Además de los novedosos cambios en los monoplazas, esta temporada también se estrenan nuevos dueños en la Fórmula 1, Liberty Media, tras la destitución de Bernie Ecclestone como director ejecutivo. "El legado de Bernie está ahí. Ha hecho cosas buenísimas como ir a países emergentes donde nadie se hubiera imaginado ir nunca: Rusia, China, incluso la India. Luego también las carreras nocturnas, el tema de los derechos de televisión cuyo ingreso hoy en día es enorme", sostuvo.

"No obstante, necesitábamos este equipo de gente un poco más joven ahora mismo, que conozcan mucho el show business, el social media y las redes sociales, en definitiva, con una mentalidad un poco americana. Y luego Ross Brown para el tema de las normas. Para mí el equipo que han puesto en pie es súper bueno y va a aportar lo que ahora mismo faltaba en la Fórmula 1", continuó sobre los nuevos propietarios de la categoría reina del automovilismo deportivo, cuya cabeza visible es Chase Carey.

"LA TEMPORADA PASADA DE CARLOS SAINZ FUE ESPECTACULAR"

De quien se espera un salto de calidad esta temporada es de Fernando Alonso, pues el asturiano no tuvo fortuna con un McLaren MCL32 poco fiable que tuvo fugas de aceite y falta de potencia en los primeros días de pruebas. "No sé cómo le irá a Fernando, sé únicamente lo que he leído en la prensa. Suficientemente tenemos nosotros con lo nuestro. Supongo que como todos los equipos, expectativas habrá muchas, pero no tengo ni idea. Aunque mejorar lo del año pasado, sin duda", explicó el probador de Ferrari.

En cuanto al otro piloto español presente en la parrilla, Carlos Sainz, el catalán cree que debe "tener paciencia" en su tercera temporada en Toro Rosso. "El año pasado fue espectacular. Yo sabía que era muy bueno, pero hizo fines de semana realmente excepcionales. Si hace lo mismo, ojalá que esté en un equipo más competitivo, que igual es Toro Rosso, porque no tiene por qué irse del equipo. Pero es difícil, porque tiene que acertar en el cambio e irse a un equipo que pueda ganar carreras, y eso es complicadísimo. A veces es mejor no precipitarse y tener paciencia. Pero para dar ese salto de calidad no tiene que hacer nada diferente de lo que hizo", precisó.

El calendario de 2017 en la Fórmula 1 arrancará el 26 de marzo con el Gran Premio de Melbourne (Australia), donde Ferrari buscará acabar con el binomio Mercedes-Red Bull. "Como equipos no sé si va a haber un cambio muy drástico. Hay gente que dice que esto va a ser Ferrari, Red Bull y Mercedes, pero no pienso que sea así. Yo no subestimo a los demás", aclaró Gené, quien cree que los pilotos debutantes (Stoffel Vandoorne, Esteban Ocon y Lance Stroll) no llegarán a dar "una sorpresa como la de Verstappen el año de pasado". "Eso fue algo que se va a repetir muy pocas veces. Pero los jóvenes llegan muy preparados hoy en día y van a dar espectáculo seguro", confesó.

Por último, el piloto probador de Ferrari no pronosticó qué piloto puede alzarse con el Mundial, aunque deseó el mayor éxito a sus compañeros de la escudería italiana Sebastian Vettel y Kimi Raikkonen. "No me atrevería a hacer un pronóstico porque no lo sé. Obviamente me gustaría que Ferrari esté lo más arriba posible y que consiga grandes cosas. Pero acaban de empezar los tests y, si bien mi corazón es rojo, la razón prevalece y no me arriesgo a pronosticar una clasificación a final de temporada. Claro que me gustaría que Ferrari ganase el Mundial de Fórmula 1", sentenció.