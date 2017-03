Marc Márquez: "No creo que este año haya nueve ganadores distintos en MotoGP"

El piloto español y actual campeón de la categoría de MotoGP, Marc Márquez (Repsol Honda), cree que han preparado "bastante bien" la pretemporada y que está a "un nivel óptimo" para luchar por el podio en las primeras carreras de un Mundial en que no espera que haya, como el año pasado, nueve ganadores distintos.

"No creo que haya nueve ganadores distintos, pero sí que habrá varios pilotos con opciones a la victoria, quizás no un número tan elevado como nueve, pero hay cuatro o cinco que están ahí", reflexiona Márquez en una entrevista concedida a su equipo. El de Cervera recuerda que para que lo sucedido el año pasado se repita también "depende de las condiciones meteorológicas". "En 2016 ayudó mucho que lloviera en varias carreras. En algunas condiciones, otros pilotos pudieron arriesgar más. Este año todo está más estabilizado: la electrónica, los neumáticos", advierte.

Lo que tiene claro son sus rivales, que serán "más o menos" los de cada temporada. "Rossi, Viñales, Pedrosa, que ha hecho una pretemporada muy consistente", apunta, recalcando que "falta ver" a Jorge Lorenzo con la Ducati. "Puede hacer buenas carreras y la incógnita es si podrá estar todos los domingos luchando por el podio, lo que indicará si puede aspirar al campeonato", afirma. El ilerdense afrontará la nueva temporada, que da comienzo el próximo 23 de marzo en Losail (Catar), "mejor que la pasada", aunque tiene claro que "esto no quiere decir que el resultado vaya a ser mejor". "Lo que sí es verdad es que la hemos preparado bastante bien. A nivel físico estoy al cien por cien y mentalmente también estoy muy motivado, como siempre, para intentar luchar un año más por el título", subraya.

"A nivel técnico siempre quiero más, nunca es todo perfecto y siempre queremos estar mejor. Viendo cómo estábamos cuando empezamos la pretemporada, creo que llegamos a un nivel óptimo para optar al podio desde las primeras carreras", prosigue Márquez sobre su pretemporada, más positiva que la de 2016.

El triple campeón del mundo de MotoGP asegura que su moto "ha cambiado bastante y en distintos aspectos" en relación a la que probaron en el test de postemporada en Cheste. "Sobre todo hemos trabajado mucho en la electrónica, porque la configuración del motor este año es diferente y hemos tenido que adaptar muchas cosas. También hemos trabajado mucho en tener una base sólida para todos los circuitos, ya que en un fin de semana de carrera no tenemos mucho tiempo para hacer pruebas", explica el piloto catalán.

Con todo, no sabe si podrá luchar por la victoria en la primera carrera, y aunque es optimista porque aún les queda "todo el fin de semana de Gran Premio para acabar de preparar cosas", no se olvida que el de Losail es uno de los circuitos que les "cuesta más" y que "quizás es menos favorable para las características" de su Honda. "Sin embargo, no tenemos que descartar nada y empezaremos con la máxima motivación y ambición para ver si podemos luchar por la victoria desde el principio", remarca el español, que iniciará su quinto año en la categoría 'reina'.

"APRENDÍ A USAR LA REGULARIDAD"

Para Márquez, "todo pasa muy rápido", pero pese a esta experiencia no se considera un "veterano porque hay pilotos que doblan o triplican mi experiencia, como es el caso de Valentino". "Pero es cierto que tengo un año más de experiencia, e intentaremos utilizarla bien. Al final cada año es diferente, te vas encontrando con situaciones nuevas y te tienes que adaptar lo mejor posible", comenta.

En este sentido, el pentacampeón mundial correrá cada Gran Premio analizando "cada situación". "Si me encuentro preparado, daré el cien por cien. Si no, intentaremos gestionarlo de la mejor manera posible. Una de las lecciones que aprendí en 2015 y utilicé en 2016 es la de la regularidad, aunque hay momentos de la temporada en los que tienes que asumir un poco más de riesgo", sentencia.