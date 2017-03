Los rivales de Alonso sienten pena por él

La situación de Fernando Alonso y de McLaren Honda empieza a dar pena hasta a los rivales del asturiano. Lo ha reconocido Ricciardo, piloto de Red Bull en una entrevista con 'Gazzetta dello Sport'. "Pobrecito, pobrecito... Aprecio a Fernando como persona, lo respeto mucho como piloto y me gustaría que volviera a estar delante, ya que es precioso luchar contra él. Me pasó una vez en en el 2014 -Hungría- y me divertí muchísimo. Pero, de momento, parece muy difícil que McLaren pueda estar entre los equipos top", ha señalado el australiano.

En la entrevista, Ricciardo también ha señalado que ve a Ferrari peleando con Mercedes -"estaría bien que alguien pudiera luchar con Mercedes"-, aunque ve a Hamilton como el gran favorito para conquistar el título.