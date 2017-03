El finlandés volador, Mika Hakkinen, vuelve a Mclaren

El doble campeón del mundo de Fórmula Uno con McLaren, en los años 1998 y 1999, Mika Hakkinen apodado el finlandés volador, vuelve a la escudería británica en el puesto de embajador.

Hakkinen, de 48 años, pilotó en 130 grandes premios para McLaren entre 1993 y 2001, ganando 20 de ellos, y consiguiendo dos títulos mundiales de pilotos, en 1998 y 1999.

Sus épicas batallas con el alemán Michael Schumacher han quedado en el imaginario de los aficionados a la Fórmula Uno.

"Siempre he considerado McLaren como mi casa dentro de la Fórmula Uno. Los últimos años no han sido fáciles para la escudería, pero siempre he creído que es sólo una cuestión de "cuándo" en lugar de "si" McLaren volverá otra vez. Y quiero ser parte de ese regreso", dijo Hakkinen en declaraciones facilitadas por la escudería británica.