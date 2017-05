Àlex Márquez: "Morbidelli no está muy lejos, a ver si en casa podemos pararle"

El piloto español de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) cree que las diferencias con su compañero de equipo Franco Morbidelli, actual líder de la clasificación del Mundial tras ganar las tres primeras pruebas, son "mínimas" y espera intentar "pararle" en casa este fin de semana con la llegada del campeonato al circuito de Jerez de la Frontera.

"Morbidelli ha hecho tres de tres. De los que hay es el más consolidado por la mitad muy, muy buena que hizo el año pasado y creo que esa madurez que cogió la está usando ahora, pero no está muy lejos, las diferencias son mínimas y con cuatro detalles podemos ganar carreras, aunque ha empezado muy bien y a ver si en casa podemos parar eso", expresó Àlex Márquez en una entrevista concedida a 'Europa Press' tras acudir al Campeonato Estrella Galicia de Tiraje de Cerveza.

El italiano tiene la "presión de ser el hombre a batir" en Moto2 después de ganar las tres primeras carreras. "La que hay ahora no es la que tendrá de aquí a siete carreras porque son las últimas, donde la prensa aprieta, puedes ganar el título y se tendrá que ver como lo maneja. Hay que intentar que no se distancie mucho para cuando llegue esa presión, presionarle", subrayó.

Después de Qatar, Argentina y Austin, llega la gira Europea con primera parada en el circuito de Jerez, que le "gusta mucho" al catalán a pesar de no haber tenido "mucha suerte allí". "Esperemos que este año vaya bien. En el IRTA, en el último entreno, acabé primero así que con buenas sensaciones. Es un fin de semana en el que hay que estar muy concentrado porque si te dejas llevar por el ambiente de los fans te desconcentras y es seguro que van a empujar mucho", indicó.

El piloto de Cervera no ha tenido el inicio que "desearía" por no puntuar en Argentina y estar ya a 51 puntos de Morbidelli, pero está "contento" porque están dando "pasos hacia delante" aunque faltan "pulir cuatro cosas".

"Se han jugado 75 puntos y conseguir solo 24 no es muy positivo y más con el cero de Argentina, porque esos 20 puntos nos hubiesen venido muy bien, pero no es como se empieza sino como se acaba", admitió, recordando la caída al final en Termas de Río Hondo cuando iba segundo. "Quedan 15 carreras para intentar ir contra esta situación y poder sumar muchos más puntos", explicó.

En la última carrera en Austin, el catalán reconoció que le pudieron los "nervios". "Me presioné demasiado pensando que podía ganar, vi que no estaba del todo centrado y esos errores hay que ir puliéndolos. No era un circuito a priori muy favorable, pero se nos dio muy bien durante el fin de semana y son esos detalles los que si conseguimos controlarlos podemos estar en Jerez luchando otra vez por la victoria", destacó.

"QUIERO IR A MOTOGP CON EL TÍTULO DE MOTO2"

En su tercer año en Moto2, el piloto español ha mejorado "mucho" en las sesiones cronometradas de los sábados en comparación con el año pasado, que es lo que le "costaba" y en la carrera, dónde estaba mejor, está siendo "al revés". "Sé que es un campeonato muy largo y habrá que hacer muchos podios para ganar, pero es un cosa que vendrá cuando tenga que venir", aseguró.

"He sido campeón del mundo una vez y esa sensación no se vive con nada más, así que las ganas son lo que hace que cada día trabaje mejor. Está claro que llegar a final de temporada con opciones al título sería muy bueno para nosotros. El que gana ya es factor de muchas cosas, pero al menos llegar con opciones", prosiguió.

Respecto a un posible salto a MotoGP, Márquez considera vital hacerlo conquistando Moto2 y por ello cree que si gana este año el título, "seguro que habrá posibilidad". "A lo mejor, se gane o no este año, también hay una buena oferta o hay una oferta que dices prefiero esperar un año y al que viene ver si tengo unas garantías mejores. En estos momentos no estoy pensando en ello", confesó.

Competir en la categoría 'reina', sería volver a hacerlo con su hermano Marc, algo "muy divertido" aunque sería "muy difícil pillarlo". "Está corriendo muy rápido y es un súper 'crack', pero correr en MotoGP para los dos sería un sueño", indicó.

Mar Márquez consiguió la victoria en Austin y se colocó tercero, con 38 puntos, en la clasificación, algo que le ha "reforzado mucho" a él y a Honda, "para seguir trabajando", según el menor de la saga. "Está claro que las Yamaha, y sobre todo Maverick (Viñales), están yendo muy rápido, pero Rossi con la constancia está líder. Creo que será como el año pasado y el que cometa menos errores se llevará el 'gato al agua', así que tendrá que estar concentrado", subrayó.