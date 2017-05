Vettel: "¿Alonso a Ferrari? Estoy preparado para correr con cualquiera"

El piloto alemán Sebastian Vettel (Ferrari), cuatro veces campeón mundial de Fórmula Uno, no puso reparo alguna a si el bicampeón español Fernando Alonso (McLaren) el año que viene opta por regresar a la escudería italiana.

Cuando se le ha preguntado qué le parecería que Alonso recalase en Ferrari la temporada que viene, el alemán aseguró que está preparado "para correr al lado de cualquiera".

"¿Fernando a Ferrari? Estoy abierto a esta posibilidad. Estoy preparado para correr al lado de cualquiera. Fernando tiene reputación por muchas razones, y no sólo porque ha ganado dos mundiales. Pero al final yo no firmo el contrato de otros. Estoy preparado para correr con quien venga. Según qué compañero tengas, puedes mejorar", añadió.

La intervención de Vettel en la conferencia de la FIA previa al GP de España de F1 se ha debido a que Alonso, que ha compartido con el alemán el turno con la prensa, se ha manifestado acerca de su futuro, y ello ha dado pie a que al alemán le pregunten si el año que viene queda un volante libre en Ferrari, qué le parecería hacer dupla con él.

No obstante, el futuro de Vettel también ha dado de sí, ya que se le ha emplazado a pronunciarse acerca del supuesto interés que existe en Mercedes con tenerlo en sus filas.

"Esto preguntárselo a los italianos, que son los que publican estas cosas", se limitó a decir con una sonrisa.

"Mejor, hablad con la prensa italiano. Yo ahora estoy enfocado en lo que pasa este año (es líder del mundial), y no es un secreto. Lo que queremos es mantener este camino y el resto no importa porque son rumores", razonó.

De su momento en el campeonato, líder tras cuatro carreras, de las que ha ganado dos, Vettel sigue pensando que el rival a batir es Mercedes. "En general, ha sido el equipo dominante y es difícil romper esto, pero lo intentaremos", dijo.

"Tenemos que mirar por nosotros y hacer el mejor coche que podamos. Tenemos a la gente para hacer un coche que gane carreras. Lo importante es lo que tenemos que hacer y no lo que hemos hecho hasta ahora", añadió el tetracampeón del mundo, quien espera que las mejoras que tendrá su coche le permitan "seguir luchando por los triunfos en las carreras".

Aseguró que su primer objetivo este fin de semana es lograr la primera posición de la parrilla para contar con más opciones al triunfo en la carrera del domingo en el Circuito de Barcelona-Cataluña.

Acerca de la batalla psicológica que pueda vivir con su principal oponente, el británico Lewis Hamilton, Vettel fue contundente: "Yo no sé de batallas sicológicas. No tengo ninguna batalla sicológica con nadie. Me gusta conducir y es eso de lo que me ocupo, y no de señales o batallas sicológicas. No soy suficientemente inteligente para interpretar las señales".

Finalmente se le preguntó que a quién le gustaría adelantar en la última curva para ganar una carrera y, ante la duda, Fernando Alonso, que compartía conferencia de prensa con él, se prestó voluntario -"a mí", dijo-, ante la risa del alemán y de los presentes.