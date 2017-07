Viñales, sobre su pique con Márquez: "Me lo guardo para cuando tenga que utilizarlo"

Maverick Viñales se ha referido al pique que ha tenido hoy con Marc Márquez. "Con Marc, nada. Hemos tenido un pequeño toque. Supongo que cosas de calificación. Me queda claro dónde están los límites a partir de ahora, así que ningún problema".Viñales le pidió explicaciones a Márquez. "Le he preguntado que por qué ha hecho eso. Me hacía así (hace un gesto), pero no he entendido lo que quería decir. Realmente, nada, cosas de qualifying, pero está claro que cuando sucede algo así sabes dónde está límite a partir de ahora. Ningún problema", insistió.





Después de este incidente, se ha visto a los dos pilotos conversando sobre la pista. "En la primera curva él se ha parado en medio de la trazada y yo lo he adelantado como he podido porque quería hacer la vuelta detrás de Cal. Luego él ha frenado con mi moto en la siguiente curva. Nada, es algo que me guardo en el bolsillo por si alguna vez tengo que utilizarlo. ¿Que si lo ha hecho a conciencia? Yo creo que sí, es difícil no hacerlo a conciencia. Pero no pasa nada, al final son lances de la calificación y es algo que uno tiene en cuenta". Y sobre las disculpas de Márquez: "No se escuchaba con las motos. Pero, realmente, es un lance de calificación y es algo que tengo guardado. Cuando tenga que utilizarlo lo haré