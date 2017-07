Sainz: "No sé cuánto durará la paciencia de Alonso"

El español Carlos Sainz (Toro Rosso) afronta, a sus 22 años y con un prometedor futuro, su tercera temporada como piloto de Fórmula Uno, llamando la atención por su desempeño y con la posibilidad de ser una de las piezas que se mueva en el mercado de la categoría reina del automovilismo.

En una entrevista con la Agencia EFE que tuvo lugar en el Red Bull Ring de Spielberg, circuito que alberga el Gran Premio de Austria, el hijo del doble campeón mundial español de rallys de igual nombre explica qué espera del Mundial, opina sobre el duelo entre el alemán Sebastian Vettel y el inglés Lewis Hamilton; y comenta, entre otros asuntos, la situación que atraviesa su compatriota Fernando Alonso, dos veces campeón del mundo de F1.

Pregunta: Va noveno en el Mundial, por detrás de los Mercedes, los Ferrari, los Red Bull y los Force India. Lo máximo a lo que, de forma realista se podría aspirar, ¿no? ¿O esperaba más?

Respuesta: Como piloto siempre quiero más. Me gustaría estar más adelante. Pero sé que con lo que tenemos este año, los puntos que llevamos creo que son muchos. Está costando ganar a Force India, a Williams... pero bueno: estamos ahí, que es lo importante. Está siendo una buena temporada, hasta ahora. Así que estoy contento.

P: Su primer año acabó decimoquinto. El segundo, duodécimo. Éste va noveno. Si mantiene esta progresión, sería campeón del mundo en tres años. ¿Lo ve factible?

R: Hombre, yo lo firmo. Ojalá que llegue aun antes, ya puestos a pedir (ríe). Creo que llevo una buena línea ascendente. He mejorado mucho como piloto, desde el primer año hasta ahora. He aprendido mucho. He ganado experiencia. Y cada carrera me siento más cómodo.

P: ¿Dónde estará dentro de un año?

R: No lo sé. Es todavía un poco pronto para saberlo. Como piloto sé que estoy listo para dar un paso adelante. Estoy motivado y con ganas de tener un objetivo o un reto nuevo. Pero ya veremos.

También es pronto para cerrar puertas. Hay que dejar todas las opciones abiertas. Y a ver dónde acabo.

P: ¿Y dónde cree que acabará? ¿Dónde le gustaría acabar?

R: A mí me gustaría estar en Red Bull, luchando por podios y ojalá que por victorias. Soy piloto de Red Bull desde hace muchos años. Y me gustaría que eso fuese posible. Si Red Bull estuviese cerrado, ahí es donde hay que esperar, ver qué oportunidades surgen. Y dejarlas abiertas.

P: ¿Qué le pareció todo el asunto y la polémica suscitada en torno a Hamilton (Mercedes) y Vettel (Ferrari)?

R: No tengo una opinión clara. Cuando no es mi accidente, no creas que me gusta comentar los accidentes de otros en la prensa. Ya pasaron dos semanas y creo que va siendo hora de pasar página. Cuando das tu opinión, medio mundo está a favor y otro medio en contra. Así que no es necesario.

P: Si lo que hizo Vettel lo hubiese hecho usted, ¿cree que también le hubieran dado un tirón de orejas? ¿O le hubieran dado un bofetón?

R: No lo sé, eso habría que preguntárselo a la FIA (Federación Internacional del Automóvil). No sé qué hubiesen hecho.

P: Ya. Pero usted, ¿qué cree que hubiesen hecho?

R: No lo sé... es que es la FIA, ¿no? No puedes comentar mucho, ¿no? Con respecto a eso, son ellos los que deciden. Son ellos los que ponen penalizaciones. Prefiero no meterme.

P: Después de las primeras ocho carreras, ¿ya está claro que el Mundial es cosa de Hamilton y Vettel? ¿O se puede meter alguien más? En total, son veinte Grandes Premios...

R: Hamilton, Vettel... (los fineses Valtteri) Bottas (Mercedes) y (Kimi) Raikkonen. Como mucho, si ganan un par de carreras. Pero, de momento, sí que parece que será una cosa entre Hamilton y Vettel.

P: ¿Y Red Bull? ¿No los ve con posibilidades?

R: Mucho tendría que mejorar la cosa de aquí al verano para hacer una segunda parte tan fuerte. Necesitarían ganar muchas carreras.

P: ¿Austria es una especia de segunda carrera local para usted, dado que es la casa de Red Bull; y Toro Rosso es su 'segundo equipo'?

R: Austria es un Gran Premio al que le tengo mucho cariño, por la marca, porque está organizado por Red Bull... y quieres que este Gran Premio salga siempre a la perfección. Para mí es uno de los mejores, por lo bien que está organizado. Es uno de los Grandes Premios más cercanos para mí, junto a Italia o Silverstone.

P: ¿No siente algo más de presión, aquí, en Austria, entonces?

R: No, eso no.

P: ¿Como ve a Fernando Alonso (McLaren-Honda)?

R: Lo veo como siempre, sinceramente. No veo ningún cambio. Sigue haciendo lo que sabe hacer, que es una buena temporada en Fórmula Uno. Y ya está.

P: ¿Hasta cuándo cree que durará la paciencia de Alonso?

R: No te lo sé decir. No sé hasta dónde llega la paciencia de Fernando Alonso. No lo conozco tanto como os pensáis. Pero estoy seguro de que no está contento con cómo está ahora mismo.

P: ¿Ha cambiado su percepción acerca de Alonso? De pequeño era su ídolo. Ahora, ¿no lo percibe más como a un rival?

R: Fernando, para mí, siempre ha sido, y será, mi ídolo. Fue el ídolo de mi infancia. Fue mi mentor, por así decirlo. Y eso no va a cambiar nunca. Es verdad que ahora nos peleamos en pista, siempre con respeto. Pero eso no cambia nada.

P: ¿Y no piensa a veces "vaya 'perro' que puede ser este tío en pista", o algo así?

R: No (ríe). Y si lo pienso, lo pienso de coña.