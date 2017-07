Carlos Sainz: "Lo bueno es que Silverstone ya está aquí"

El español Carlos Sainz (Toro Rosso), que el domingo se tuvo que retirar del Gran Premio de Austria, manifestó a Efe antes de abandonar Spielberg que "lo bueno es que Silverstone -sede del siguiente Gran Premio, el de Gran Bretaña, el próximo fin de semana- está aquí, a la vuelta de la esquina".

"Es un circuito que me gusta. Vengo de un fin de semana que, del lado del piloto y de la persona, creo que ha sido muy bueno. Por lo tanto, no hay razón para no ir con confianza y con ganas de hacerlo bien allí", indicó a Efe, en Austria, el hijo del doble campeón mundial español de rallys de mismo nombre.

"A ese circuito le guardo mucho cariño, porque allí me han pasado cosas muy buenas. Y, por eso, es un circuito al que me apetece ir", dijo el talentoso madrileño, que llamó poderosamente la atención hace cuatro años en la citada pista inglesa, durante unos entrenamientos para pilotos jóvenes.

"El objetivo siempre es estar en los puntos", explicó a Efe, con miras al siguiente Gran Preimo, Sainz, de 22 años y que afronta su tercera temporada en Fórmula Uno. "Luego, dependiendo del fin de semana, habrá que luchar por el décimo, por el séptimo o por el noveno", precisó.

"Aquí estábamos para luchar por el noveno o el octavo en carrera, lo cual era una buena noticia, porque pensábamos que iba a ser más difícil. Y Silverstone espero que sea parecido. Sería lo suyo", contestó a Efe Carlos Sainz en Spielberg, donde se tuvo que retirar debido a "un problema en el sistema de aceite, que no llegaba bien".

"Ha fallado algo que quizá no tenía que haber sucedido en una carrera como esta, en la que Williams ha conseguido puntos, Force India ha conseguido puntos y Haas ha conseguido muchos puntos. Y a nosotros, en el único coche que creo que teníamos posibilidades de conseguirlo, que era el mío, nos ha fallado algo", explicó Sainz