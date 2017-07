Carlos Sainz: "Era un día para brillar pero ha sido imposible"

El español Carlos Sainz (Toro Rosso) transmitió su decepción tras su eliminación en la segunda ronda de clasificación (Q2) en el GP de Gran Bretaña, ya que un "problema de fiabilidad en la suspensión" le impidió "brillar" en una jornada en la que esperaba hacerlo.

El joven piloto madrileño, que este domingo en el circuito de Silverstone disputará su carrera número 50 en la Fórmula Uno, definió el día como "complicado".

"En la Q2 me he tirado un poco a una vuelta pero el coche no iba bien. Perdíamos mucho en las curvas rápidas", explicó Carlos Sainz.

El madrileño sufrió "un problema de fiabilidad en la suspensión".

"No es culpa de nadie, pero habrá que ver por qué pasan estas cosas. Era un día para brillar, pero con el problema en la Q2 ha sido imposible", dijo tras ser decimocuarto en la segunda ronda de calificación del GP de Gran Bretaña.

Carlos Sainz confía en tener más fortuna en la carrera y se propone "aprender de los errores que se hayan podido cometer".