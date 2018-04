Éxito de los pilotos de Mx sevillanos en el circuito de Guadaíra

Gran fin de semana del Team Yamaha E. Castro en en el circuito Guadaíra en Morón de la Frontera. Buenos resultados para los pìlotos sevillanos Jose Antonio Aparicio y Heriberto Cruz en MX2y MX1.

Jose Antonio Aparicio (Yamaha YZ250F) no tuvo una buena salida pero remontó hasta la segunda posición por detrás de Suarez y con Camacho en el tercer puesto.

En la segunda manga consiguió una gran salida, realizando vuelta rápida y terminando la manga en primera posición. Se coloca segundo en la general del campeonato de Andalucía, a solo tres puntos del líder Camacho.

Por su parte Heriberto Cruz (Yamaha YZ450F) sufrió una caída en la primera manga, aunque remontó hasta la tercera posición por detrás de Alonso y Pedro Herrera (Yamaha YZ450F)

En la segunda manga Heriberto tuvo una buena salida terminando en segunda posición por detrás de Alonso.

En la general del campeonato de Andalucía, Heriberto Cruz es líder con 80 puntos y Alonso se encuentra segundo con 72 puntos.

José Antonio Aparicio analizó su actuación: "Una carrera bastante completa ya que he hecho la mejor vuelta en los cronos, en la primera manga no fue una buena salida pero he podido remontar y pude acabar en la segunda posición, en la segunda manga he salido primero y he tirado bastante fuerte para ganar la manga. Estoy contento con mi ritmo de carrera ya que he logrado el primer puesto en la general de MX2. Contento por el resultado y a seguir trabajando duro con vista a la semana que viene que nos toca el Europeo EMX 250."

Por otro lado, Heriberto Cruz dijo: "La primera manga hice una mala salida y pude remontar hasta la tercera plaza, la segunda manga tampoco tuve una buena salida pero hice una buena remontada y quedé segundo, estoy contento por el buen ritmo de carrera a pesar que no se me da bien este circuito, pero bueno he podido salvar los muebles y ha salido una buena carrera poniéndome primero en el campeonato con 80 puntos."