Alonso: ´Donde vaya el año que viene, me van a volver a ver ganar´

Redacción deportes, 14 sep (EFE).- El piloto español de Fórmula Uno Fernando Alonso (McLaren-Honda) aseguró este jueves ante los medios en el circuito de Marina Bay donde se disputará el Gran Premio de Singapur que, sea cual sea la escudería donde esté el año que viene, sus aficionados le van "volver a ver ganar".

"No hay ninguna novedad, la decisión que tome para el año que viene va a ser para ganar. No tengo la necesidad ni las ganas de luchar por estar entre los doce primeros. Donde vaya el año que viene, mis aficionados van a volver a ver a Fernando ganar, mi decisión va a girar sobre eso", aseguró Alonso ante los medios tras la rueda de prensa oficial previa al Gran Premio de Singapur.

El bicampeón del mundo asturiano (en 2005 y 2006, con Renault) aseguró no tener "ni idea" de los movimientos de su escudería de los tres últimos años, McLaren, que según varias informaciones ha acordado desvincularse del fabricante de motores japonés Honda para utilizar unidades de potencia del motorista francés Renault.

"No tengo ni idea", insistió Alonso tanto en la rueda de prensa oficial como en las declaraciones posteriores a las televisiones.

El piloto español dijo que la Fórmula Uno es su "prioridad" y que su objetivo es tomar "la mejor decisión" para su futuro, insistiendo en que su objetivo es "ganar, no estar entre los diez primeros".

"Voy a dar la oportunidad primero a McLaren, ya veremos lo que pasa con mi futuro en las próximas semanas", añadió sobre su relación con la escudería de Woking (Reino Unido).

Alonso, que este año participó en las 500 Millas de Indianápolis con el equipo Andretti (por lo cual se perdió el Gran Premio de Mónaco) en el que estuvo en los puestos de cabeza pero tuvo que retirarse al final, reconoció que la Indy entre sus opciones, que tiene "en muchos sitios" y "todas muy buenas", y emplazó a los periodistas a "esperar un par de semanas" para saber su futuro.

También se refirió a la llamada 'triple corona', que en automovilismo consiste en ganar el Gran Premio de Mónaco (que Alonso ganó en 2006 y 2007), las 500 Millas de Indianápolis y las 24 Horas de Le Mans.

"La triple corona es un objetivo claro para mí en el futuro, y hay varias carreras, una de ellas es la Indy, Mónaco y hay otra más en la que tendría que competir. Es algo que está en progreso", manifestó.

"Si me quedo en la Fórmula Uno es porque creo que puedo ganar el año que viene, eso hará que la decisión sea fácil, estaré en Mónaco porque no querré perder puntos. La Fórmula Uno es la prioridad, la triple corona está ahí pero son dos carreras además de la Indy. Hay muchas posibilidades de tener un 2018 fantástico", continuó.

En cualquier caso, Alonso confirmó que sus planes "no han cambiado".

"Estoy esperando que mi equipo actual tome las decisiones adecuadas, y después negociar olas posibilidades que tenga aquí. La triple corona la espero ganar algún día porque me pondría en la posición de ser un piloto muy completo que puede ganar en cualquier prueba. Espero tener un buen 2018, ése es el plan", repitió.

Respecto al próximo Gran Premio de Singapur, para Alonso no es un problema correr de noche como se hace en Marina Bay desde su primera carrera en 2007.

"No será diferente para nosotros, nos acostumbramos a pilotar por la noche y la visibilidad es buena. Es una carrera bonita para ver por televisión. Prefiero hacerlo de noche, lo hemos hecho así siempre, también en otros circuitos. Hacer la carrera por la noche en países tan calurosos como estos es buena idea", indicó el español, que no obstante no se imagina más carreras nocturnas.

En lo relativo a su McLaren-Honda este fin de semana, con dos abandonos en las últimas dos carreras, Alonso espera que su equipo vuelva "a un nivel de competitividad bueno".

"Volveremos a un nivel de competitividad bueno, como en Mónaco, en Hungría, donde el objetivo es estar con los dos coches entre los diez primeros sábado y domingo. Vamos a preparar el fin de semana como una oportunidad grandísima de esas que salen dos o tres veces al año", aseguró.

En lo físico, con el calor y la humedad de Singapur, espera "el fin de semana más duro". "Éste de Singapur y el de dentro de dos semanas en Malaysia, serán los que pongan más al límite la mecánica y el físico del piloto, por la exigencia y el calor. Esperamos estar preparados, nos hemos preparado bien, se decía también en invierno y al final no lo ha sido tanto", explicó.

Por último, Alonso matizó su opinión tras el toque con el británico Jolyon Palmer (Renault), al que solo sancionaron con cinco segundos, una decisión con la que el asturiano no se mostró de acuerdo.

"En Monza no estaba descontento con Jolyon Palmer, estaba descontento con los comisarios. Cometieron un error y lo saben, no hay mucho mas que decir", sentenció.