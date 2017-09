Sainz: "Ha sido un día muy bueno para nosotros"

El español Carlos Sainz (Toro Rosso), que saldrá décimo en el Gran Premio de Singapur tras la sesión de clasificación de hoy, dijo que el día ha sido "muy bueno" para él, ya que no esperaba entrar en la tercera ronda de clasificación (Q3) que determina los diez primeros.

"Ha sido un día muy bueno para nosotros, después de los Libres 2 y Libres 3 parecía difícil llegar a la Q3. No sé qué ha pasado que hemos conseguido bajar mucho en la Q1, a partir de ahí he podido repetir buenas vueltas y nos hemos colado 'de estrangis' en la Q3", explicó el piloto madrileño de Toro Rosso.

Sainz explicó que en la tercera sesión intentó ir "a saco" para intentar mejorar su tiempo y en la curva 21 "casi" hace un trompo.

"Casi me cuesta un disgusto, pero muy contento porque hemos ido de menos a más. Colarnos en la Q3 tal y como están la cosas no es fácil y estoy contento", añadió.

Respecto a la carrera de mañana, Sainz reconoció que aunque haga una buena salida va a tener la presión de otros equipos más rápidos como Renault o Force India.

"Si salimos bien vamos a tener presión del Renault (del británico Jolyon Palmer), de los Force India (del mexicano Sergio Pérez y el francés Esteban Ocon) que van más rápido que nosotros... Nuestra expectativa era hacer 12 ó 13, salimos el 10, así que tendrá que ser a la defensiva, pero habrá que mirar para adelante", explicó.

El piloto madrileño también tiene presente que puede haber estrategias como el 'undercut' (adelantar el cambio de neumáticos para salir por delante de un rival cuando los cambie él), ya que en el circuito de Marina Bay suelen funcionar.

"He cumplido, pero mañana va a ser complicado, el 'undercut' aquí funciona bien, es fácil perder posición en un 'pit stop' (paso por talleres), pero confío en el equipo, mecánicos y estrategas. El 'safety car' (coche de seguridad) también es clave en este circuito, esperamos tener suerte en eso", advirtió.