Vettel vuela en Singapur y roba la 'pole' a Verstappen

El alemán Sebastian Vettel (Ferrari) voló en la clasificación del Gran Premio de Singapur y arrebató la 'pole position' al holandés Max Verstappen (Red Bull), que fue el más rápido en el resto de rondas, en una clasificación decepcionante para Lewis Hamilton (Mercedes), quinto.

Vettel arrebató la 'pole' al holandés Max Verstappen, que había liderado las dos rondas de clasificación (Q1 y Q2), pero no fue capaz de mejorar su tiempo del inicio de la tercera sesión en el último minuto de la tanda final, y se quedó a 3 décimas del tiempo del tetracampeón mundial alemán (1:39.491).

El tetracampeón mundial alemán obtuvo la 'pole' número 49 de su carrera y la de mañana será su cuarta salida desde el primer lugar en el circuito urbano de Marina Bay, donde ha ganado ya cuatro veces (tres con Red Bull entre 2011 y 2013, y una con Ferrari en 2015).

Tras él saldrán los dos Red Bull, que ratificaron sus buenas sensaciones desde que llegaron a Singapur con el segundo lugar de Verstappen y el tercero de su compañero australiano Daniel Ricciardo, que compartirá la segunda fila con el finlandés Kimi Raikkonen (Ferrari).

Relegados a la tercera fila de la parrilla quedaron los dos Mercedes, que no quedaban fuera de los cuatro primeros puestos de la salida desde hace dos años, también en Singapur en el año 2015.

En un circuito urbano, con muchas dificultades para adelantar, Hamilton lo tendrá difícil para mantener su liderazgo en el Mundial, con una exigua renta de tres puntos a su favor sobre Vettel. A no ser que las estrategias y el coche de seguridad, habitual en Marina Bay, cambien las circunstancias de carrera.

Por detrás de las tres escuderías de cabeza, fue séptimo el alemán Nico Hülkenberg (Renault), y los dos McLaren-Honda, el del bicampeón mundial español Fernando Alonso y el del belga Stoffel Vandoorme.

Solo un día después de haber anunciado que dejan el motor Honda y adoptarán uno Renault la próxima temporada, el sábado dejó satisfacción en el garaje de McLaren, en uno de los circuitos que se adaptan a sus características, aunque tendrán que sufrir tanto Alonso como Vandoorme para mantener su posición.

Más que satisfecho, sorprendido, el español Carlos Sainz (Toro Rosso) alcanzó la Q3 con el décimo lugar, por delante de coches más veloces como los Force India o el segundo Renault del británico Jolyon Palmer. El madrileño, que ya sabe que su futuro está en la escudería francesa, tendrá que aguantar en la salida e intentar sumar un nuevo punto a su casillero.

Red Bull dominó la sesión desde la primera ronda (Q1) con un gran tiempo de Verstappen, que hizo el mejor registro de la primera y la segunda sesión, y venía de ser el mejor también en los entrenamientos de este sábado.

Mientras en la cabeza se disputaban los mejores tiempos, por abajo sufría el brasileño Felipe Massa, que rozaba su Williams con el muro en la curva 20 y pinchaba uno de sus neumáticos, quedándose prácticamente sin sesión ni tiempo. En los últimos instantes consiguió hacer un registro, pero insuficiente para pasar el corte.

No obstante, la pista estaba mejorando al tener más goma de neumático sobre el asfalto, y eso permitía depurar los tiempos de forma espectacular en los últimos instantes, lo que permitió a Fernando Alonso acabar la Q1 tercero, a apenas 76 milésimas del mejor tiempo de Verstappen y a Carlos Sainz, cuarto a 1,6 milésimas.

Tiempos, sin embargo, efímeros, porque los registros de la segunda sesión ya bajaban del 1:41, empezando por Raikkonen, siguiendo por Vettel y continuando por, de nuevo, Max Verstappen, con un tiempo de referencia de 1:40.379 que resultó prácticamente definitivo en la Q2.

En el límite entre el 'top 10' y la eliminación se movían Sainz y Alonso en la Q2, el madrileño noveno y el asturiano undécimo antes de la última intentona de todos los pilotos.

Alonso mejoraba su tiempo para ponerse octavo y Sainz no mejoraba y se quedaba décimo; pero contra todo pronóstico ambos tiempos les sirvieron para estar en la Q3, ya que ni el Renault del británico Jolyon Palmer, ni los Force India de Sergio 'Checo' Pérez y el francés Esteban Ocon, conseguían batirles y quedaban eliminados.

Los dos españoles pasaban a la Q3, y también lo hacía el sorprendente piloto belga Stoffel Vandoorme, con un sexto lugar para compañero de Alonso en McLaren-Honda, que ha demostrado su potencia todo el fin de semana.

Por delante, Verstappen volvía a establecer el mejor tiempo, sin necesidad de ser más rápido que en la Q1, seguido por Ricciardo, Raikkonen, Vettel y Hamilton, que parecía reservarse para la lucha final en la Q3.

Como en el resto de rondas, en el arranque de la Q3 Raikkonen era el que primero mejoraba su tiempo, con un registro de 1:40.069, 13 décimas mejor que el de Lewis Hamilton. No obstante, Verstapen destrozaba su cronómetro al segundo y Vettel hacía lo propio con el del joven holandés (1:39.669), poniendo un tiempo con pinta clara de 'pole position'.

No había buena cara en el garaje de Mercedes, donde veían cómo Vettel, Verstappen, Ricciardo y Raikkonen por ese orden cerraban el paso a las dos primeras filas a Hamilton y Bottas. Alonso y Vandoorme se colocaban en el sexto y séptimo lugar, seguidos por Hülkenberg y Sainz.

Comenzaba el último baile con Hülkenberg poniéndose por delante de Alonso, que se quedaría octavo, por delante de Vandoorme y Sainz.

Por delante, el último intento Vettel marcaba los récords en los dos primeros sectores del circuito y situaba la 'pole' en 1:39.491, un tiempo definitivo porque Verstappen no conseguía siquiera mejorar sus propios registros.

Tras Ferrari y Red Bull, los dos Mercedes no eran capaces de acercarse a las dos primeras filas y Hamilton tendrá que hacer uso de la estrategia o los imprevistos para intentar retener su puesto en el Mundial, que se pone en bandeja para que Vettel recupere el primer lugar y se apunte su quinto triunfo en Singapur.