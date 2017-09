En el adiós de Sepang, Hamilton apuesta por alargar su racha

Redacción deportes, 28 sep (EFE).- Tres victorias en los tres Grandes Premios disputados tras el paréntesis estival conceden al inglés Lewis Hamilton (Mercedes) la vitola de favorito este fin de semana en Malasia, adonde acude como líder, con una jugosa renta de 28 puntos con respecto al alemán Sebastian Vettel (Ferrari).

Cuando restan seis carreras para el cierre de la temporada, la puja por el cetro mundialista parece reducirse a ambos, toda vez que el finlandés Valtteri Bottas -portador de la otra flecha plateada- es tercero, a 51 puntos de su compañero de equipo.

El circuito internacional de Sepang es, sin embargo, un territorio propicio para la 'resurrección' del Vettel.

El piloto de Heppenheim, de 30 años, puede presumir del récord histórico de victorias en el trazado malasio. Ahí venció en cuatro ocasiones. Las tres primeras, con Red Bull, en 2010, 2011 y 2013. La última, en 2015, ya al mando de un Ferrari.

En la decimonovena y postrera edición del Gran Premio de Malasia, Vettel se propone obtener un resultado que le permita apuntar hacia las citas de Japón, Estados Unidos, México, Brasil y Abu Dabi con posibilidades de disputarle el título a su máximo oponente.

Tiene nombre y apellido: Lewis Hamilton, ganador de siete de las catorce carreras disputadas. En un momento dulce para él, el inglés elevó a 60 su número de victorias en la Fórmula Uno gracias a sus recientes éxitos en Bélgica, Italia y Singapur.

En este tiempo ha construido un margen suficiente para permitirse un error. Así, sin urgencias, suspira por su sexto podio en el autódromo ubicado a 40 kilómetros de Kuala Lumpur. En 2012 y 2013 fue tercero; en 2007 y 2015, segundo. Triunfó únicamente en 2014.

El pasado año, cuando podía empezar a intuirse una nueva victoria del británico, le sorprendió un problema de motor.

En la despedida de Sepang como sede de una de las pruebas del Campeonato del Mundo, Lewis Hamilton quiere olvidar aquel desafortunado lance. Tiene, además, a su alcance una nueva hazaña en un circuito icónico, en el que firmó la 'pole' en 2012, 2014, 2015 y 2016. Si se desmarca con el mejor crono en la sesión de clasificación, igualaría las cinco de Michael Schumacher.

La ambiciosa perspectiva de Mercedes contrasta con la creciente necesidad de Ferrari y de Red Bull, grandes alternativas en un Gran Premio donde la filial de la escudería de la bebida energética ha adoptado una medida drástica.

Ni en Malasia ni en Japón contará con el ruso Daniil Kvyat, batido en todas las estadísticas por el español Carlos Sainz.

El madrileño, que viene de rubricar en Singapur la actuación más destacada de su carrera al finalizar en la cuarta plaza, compartirá garaje con el francés Pierre Gasly, de 21 años y vigente campeón de la GP2.

"No voy a entrar a comentar esta decisión. Sé que Pierre cumple un sueño y le doy la enhorabuena por ello, pero lo que pase al otro lado del garaje a mí me tiene que importar poco", se excusó Sainz, más centrado en hacer bueno el pronóstico de Toro Rosso de rebasar a Williams en la clasificación de constructores.

Con "ganas" de volver a subirse a su monoplaza se mostró el también español Fernando Alonso.

Después de recibir un golpe en la salida del holandés Max Verstappen, debió abandonar el Gran Premio de Singapur en la novena vuelta por pérdida de potencia del motor de su McLaren Honda.

"Lo que pasó fue decepcionante y es difícil esconder tu frustración cuando eres víctima del accidente de otro. Sentí que teníamos potencial para ser realmente competitivos y es una lástima que no pudiéramos sumar puntos para probarlo, pero estas cosas pasan", comentó en declaraciones facilitadas por su equipo.

El bicampeón del mundo afirmó que las condiciones en Malasia serán "muy similares" a las de Singapur con "calor y humedad desafiantes".

"La configuración no nos será tan favorable, pero por supuesto que seguiremos peleando por conseguirlo todo. Quedan seis carreras y todavía estamos poniendo toda nuestra energía en terminar cada prueba en la mejor posición posible", sentenció antes de echar a rodar en un trazado de grandes recuerdos para él.

En el circuito internacional de Sepang, que esta temporada dejará de ser una de las sedes del Mundial de Fórmula Uno, Fernando Alonso logró su primera 'pole' y su primer podio. Fue en 2003.

Más tarde se sucedieron sus tres triunfos: en 2005 con Renault, en 2007 con McLaren Mercedes y en 2012 con Ferrari.

