La dirección de carrera da por finalizada la sesión tras el accidente de Grosjean

Redacción deportes, 29 sep (EFE).- La dirección de carrera del Gran Premio de Malasia de Fórmula Uno anunció que la segunda sesión de entrenamientos libres "no será reanudada" después del accidente sufrido por el francés Romain Grosjean.

El piloto de Haas perdió el neumático trasero derecho como consecuencia del levantamiento de la tapa de una alcantarilla pintada de rojo y ubicada sobre un piano situado entre las curvas 12 y 13 del circuito internacional de Sepang.

Grosjean perdió el control de su monoplaza e impactó a gran velocidad contra las protecciones laterales.

Esto motivó la aparición de una bandera roja y la interrupción de la sesión, cuando restaban 21 minutos para su conclusión.

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) comunicó a continuación que la misma "no" será reanudada al no estar garantizada la seguridad de los pilotos.