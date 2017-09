Massa: ´Es difícil saber dónde estamos porque perdimos un montón de vueltas´

Redacción deportes, 29 sep (EFE).- El brasileño Felipe Massa (Williams) comentó tras la primera y segunda sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Malasia de Fórmula Uno que es "difícil" saber qué lugar ocupa actualmente ya que perdió "un montón de vueltas" como consecuencia de un problema hidráulico.

Por esta razón, Felipe Massa no pudo registrar ninguna vuelta en la ronda matinal, disputada en condiciones de mojado. En la sesión vespertina tampoco pudo estar "mucho tiempo sobre el asfalto" ya que el accidente del francés Romain Grosjean obligó a la dirección de carrera a comunicar su interrupción cuando restaban 21 minutos.

"Me alegra saber que Grosjean no se ha hecho daño. Yo iba justo por detrás de él y vi lo que pasó", dijo Massa, quien encaraba su manga larga, sobre el accidente sufrido por el piloto de Haas.

El galo perdió el control de su monoplaza e impactó de manera lateral contra las protecciones después de que el levantamiento de la tapa de una alcantarilla situada sobre el piano entre las curvas 12 y 13 motivara el reventón de la rueda trasera derecha.

"Es difícil decir dónde estamos ahora porque hemos perdido muchas vueltas hoy. Hay muchos equipos luchando en un estrecho margen, así que veremos si nos va bien mañana", sentenció.