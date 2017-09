Hamilton sonríe, Vettel llora su desgracia

Redacción deportes, 30 sep (EFE).- La confección de la parrilla de salida de la carrera de este domingo en el Gran Premio de Malasia resume la suerte dispar del británico Lewis Hamilton y del alemán Sebastian Vettel, quienes afrontarán una lucha desigual en la que será la última comparecencia de la Fórmula Uno en Sepang.

Ambos invirtieron, contra pronóstico, sus respectivas dinámicas en el circuito situado a 40 kilómetros de Kuala Lumpur.

El inglés, hundido en los entrenamientos libres, encontró el mejor giro del fin de semana en la sesión de clasificación, lo que le valió su 'pole' número setenta. Con cautela, sin embargo, celebró este éxito. Intuye que en carrera le aguarda "una lucha muy fuerte" con el finlandés Kimi Raikkonen y con el holandés Max Verstappen.

"La verdad es que los dos Red Bull", agregó Hamilton para incluir al australiano Daniel Ricciardo en la puja por la victoria, "han demostrado que tienen un gran ritmo en la recta".

Él encontró el suyo este sábado, en la última ronda clasificatoria, cuando la 'pole' se intuía como una meta inalcanzable dado el discreto rendimiento de las dos flechas plateadas en las anteriores sesiones de entrenamientos libres.

"Debo estar agradecido al trabajo de los mecánicos porque el coche se ha comportado realmente bien hoy", reconoció el líder del Campeonato del Mundo, a quien la elección de una especificación diferente a la de su compañero de equipo le garantizó su ascenso hasta el primer puesto de la parrilla de salida.

"Quiero saber la diferencia de tiempo que ha significado eso, porque yo sí que no he podido mejorar en la Q3", lamentó el finlandés Valtteri Bottas.

"Mi vuelta fue buena, pero no podía sacarle más al coche. Lewis iba con la especificación vieja y está en la 'pole'. Y yo, en cambio, que iba con la nueva, soy quinto", asumió con resignación.

Su perspectiva es, en cualquier caso, más halagüeña que la que Sebastian Vettel tiene ante sí.

El piloto alemán de Ferrari confiaba en agotar en Sepang la victoriosa racha de Lewis Hamilton, ganador de los tres últimos Grandes Premios. El fin de semana era prometedor en su aspiración de reducir los 28 puntos que le separan del inglés, pero un problema en el motor le sorprendió antes de la sesión de clasificación.

Los mecánicos sustituyeron el motor de combustión interna y el MGU-H con la seguridad de llegar a tiempo a la fase de clasificación. Pero al empezar a rodar sobre el asfalto, 'Seb' anunció por radio otra incidencia: "el turbo no tiene potencia".

Debió volver al garaje. Desde allí asistió a la captura de la 'pole' por parte de su máximo adversario, al tiempo que advertía de su caída hasta el último lugar de la parrilla. "No es lo ideal", afirmó en zona mixta, "pero hay que pensar ya en la carrera". "Tengo un coche rápido y debería ser fácil remontar posiciones", recalcó el cuatro veces campeón del Gran Premio de Malasia, récord histórico.

Las cambiantes condiciones meteorológicas y el pronóstico de lluvia podrían convertirse en sus aliados en la búsqueda de la ansiada remontada. Al agua apela, precisamente, el español Fernando Alonso en su regreso al circuito donde consiguió su primera 'pole' y su primer podio en la Fórmula Uno, en un lejano 2003.

Más tarde, en 2005, 2007 y 2012, se sucedieron sus triunfos con Renault, McLaren Mercedes y Ferrari, respectivamente.

El asturiano, que comenzará la carrera desde el décimo lugar, tiene un objetivo menos ambicioso con su McLaren Honda: "terminar en los puntos". Cree que encontrará su baza "más grande" en la lluvia.

Le anteceden en la salida -además de Hamilton, Raikkonen, Verstappen, Ricciardo y Bottas- el francés Esteban Ocon (Force India), el belga Stoffel Vandoorne (McLaren Honda), el alemán Nico Hulkenberg (Renault) y el mexicano Sergio Pérez (Force India), quien combatió un virus estomacal para firmar una meritoria novena plaza.

"He sufrido muchísimo físicamente", confesó 'El Checo' en declaraciones a Movistar F1. "Y sé que sufriré mañana. A ver qué pasa en la carrera más dura de todo el calendario", agregó, ya con suero, para tratar de "reponer todo el líquido perdido".

Su tope lo encontró, por su parte, el también español Carlos Sainz en el decimocuarto puesto. "Estamos donde hemos estado todo el fin de semana", indicó el piloto de Toro Rosso.

Saldrá justo por delante de su nuevo compañero de equipo, a quien la filial de Red Bull ha encomendado reemplazar al ruso Daniil Kvyat. El joven francés Pierre Gasly iniciará su primera carrera en la Fórmula Uno desde la decimoquinta posición. Vivirá su primera y última comparecencia en Sepang, ya que Malasia se despide este domingo del mayor espectáculo del automovilismo.