Vettel: "Tenemos un coche rápido, debería ser fácil remontar posiciones"

Redacción deportes, 30 sep (EFE).- El alemán Sebastian Vettel, mermado en la primera sesión de clasificación del Gran Premio de Malasia de Fórmula Uno por problemas en el motor de su monoplaza, cree que pese a salir último "debería ser fácil remontar posiciones" en la carrera del domingo si su Ferrari vuelve a mostrarse "rápido".

Tras reconocer que "no es ideal" partir como colista en el circuito internacional de Sepang, donde ganó en cuatro ocasiones, Vettel se mostró confiado acerca de sus opciones en carrera.

"Tenemos un coche rápido y debería ser fácil remontar posiciones en parrilla", dijo el segundo clasificado en el Campeonato del Mundo de Fórmula Uno.

Con la mirada puesta en la carrera, Sebastian Vettel confía en que los mecánicos puedan resolver los problemas detectados en el motor de su coche.

Ferrari decidió sustituir el motor de combustión interno y el MGU-H tras las anomalías que advirtieron en las postrimerías de la tercera sesión de entrenamientos libres.

Los problemas se reprodujeron, sin embargo, en la primera ronda clasificatoria.

"No entiendo del todo qué ha pasado", confesó Vettel, quien no pudo marcar ningún tiempo. "No sé cuál ha sido el problema. He perdido potencia, ha habido algún problema con el turbo", explicó.