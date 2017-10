Vettel: ´He podido luchar con Ricciardo hasta que los neumáticos se agotaron´

Redacción deportes, 1 oct (EFE).- El alemán Sebastian Vettel, protagonista de una destacada remontada desde la última hasta la cuarta posición en el Gran Premio de Malasia de Fórmula Uno, explicó que pudo luchar con el australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) por una plaza en el podio "hasta que los neumáticos se agotaron".

"Estaba apretando al máximo para alcanzar a Ricciardo", comentó en zona mixta. "Pero solo he podido luchar un poco con él hasta que los neumáticos se agotaron. Después quedaban dos o tres vueltas y no tenía sentido seguir atacando", agregó.

El propio Ricciardo reconoció que ese desgaste de las gomas le permitió asegurar su plaza en el podio. "'Seb' venía a por mí, pero solo pudo atacar una vez. Después, he podido irme", señaló el piloto de Perth, tercer clasificado en el circuito de Sepang.

En ese trazado, y tras haberse visto relegado al último puesto de la parrilla de salida por un problema en el motor de su Ferrari que le impidió firmar un tiempo de clasificación, Vettel pudo minimizar la pérdida de puntos con respecto al líder del Mundial.

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) fue segundo. A ambos les separan 34 puntos, cuando restan cinco Grandes Premios para el cierre de la temporada.

En su despedida de Malasia, Vettel se llevó otro sobresalto.

Una vez concluida la carrera, el canadiense Lance Stroll (Williams) chocó contra su monoplaza.

"Yo estaba recogiendo goma y él pretendía hacer lo mismo en el lugar por el que estaba pasando yo. La próxima vez tendrá que mirar mejor", dijo Sebastian Vettel notablemente molesto.

La Federación Internacional de Automovilismo restó importancia a este incidente, que no será investigado.

El germano también criticó la actitud del español Fernando Alonso al ser doblado. "Él ve las banderas azules y también ve a los coches que vienen, pero como no le gusta Ferrari ha decidido ayudar a Ricciardo un poco", manifestó.