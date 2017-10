Alonso: "Nuestro coche ha tenido ritmo, pero hemos acusado la mala suerte"

Madrid, 3 oct (EFE).- Fernando Alonso se mostró contento en la previa del Gran Premio de Japón con el rendimiento del coche, del que asegura que "ha tenido ritmo" en las últimas carreras, aunque acusó "la mala suerte".

"He tenido un par de carreras difíciles últimamente, así que estoy deseando volver a la pista y trabajar con mis ingenieros para cambiar nuestra suerte. Tengo la sensación de que nuestro coche definitivamente ha tenido ritmo y Stoffel Vandoorne ha podido demostrar de lo que somos capaces, pero la mala suerte y las luchas en carrera no nos han permitido sumar los puntos que esperaba en mi lado del garaje", destacó en un comunicado de McLaren.

El español recordó la fascinación que siente por el trazado de Suzuka, donde se disputa el Gran Premio de Japón de Fórmula 1: "Definitivamente Suzuka es uno de mis circuitos favoritos del calendario y, al igual que muchos otros pilotos, cada año tengo muchas ganas de correr en Japón. Es uno de los clásicos y su trazado es completamente único. Tiene un poco de todo: es exigente, rápido y supone un gran reto para los pilotos e ingenieros, con lo que es el circuito perfecto para correr".

Además explicó porqué es un fin de semana marcado en el calendario para él y para el equipo: "Es una carrera importante para nosotros dadas nuestras conexiones con Japón; para mí es un lugar especial. Siempre he encontrado fascinante la cultura japonesa y el increíble apoyo de los aficionados hacen de este fin de semana uno de los más emocionantes y alocados de la temporada. Siempre intento aprovechar al máximo nuestro tiempo allí: hago un par de viajes a los lugares de Tokio que no te puedes perder para disfrutar de este increíble destino".

"Stoffel y yo estaremos empujando por los compañeros japoneses de nuestro equipo, nuestros socios y, por supuesto, nuestros aficionados. Espero que finalmente podamos mostrar el progreso que estamos haciendo con nuestro coche",finalizó Alonso.

Por su parte, el belga Vandoorne se muestra espectante tras ocupar la séptima posición en las carreras de Singapur y de Malasia: "Para mí, Singapur y Malasia fueron un verdadero impulso; han sido realmente alentadoras y estoy deseando ver cómo lo haremos en Japón".