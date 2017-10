Red Bull y Ferrari, una doble amenaza para Mercedes en Suzuka

Redacción deportes, 4 oct (EFE).- La gira asiática, que comenzó en Singapur y continuó en Malasia, conduce ahora a la Fórmula Uno hacia el circuito de Suzuka (Japón), donde este fin de semana Mercedes se propone detener la pujanza de Red Bull y Ferrari.

La escudería de la bebida energética fue la gran triunfadora en Sepang, al colocar al holandés Max Verstappen y al australiano Daniel Ricciardo en el primer y tercer cajón del podio.

El británico Lewis Hamilton, líder del Mundial, fue quien impidió su doblete, pero el piloto de Mercedes saboreó contrariado su segundo puesto. Aunque perdió un solo lugar -dada su salida desde la 'pole'- advirtió "problemas" en su monoplaza.

"El fin de semana en Malasia resultó ser mucho mejor de lo que podíamos anticipar, pero tenemos mucho trabajo por hacer", sostuvo el inglés, de 32 años, tras la carrera.

Por esta razón, apunta con cierto escepticismo hacia la cita japonesa, la primera de las cinco que quedan para despedir la temporada.

En ese escenario venció el pasado curso Nico Rosberg, su excompañero en el equipo Mercedes. El germano es el último campeón del mundo de la disciplina y Hamilton aspira a sucederle.

Él es, de hecho, el gran favorito al haber ampliado a 34 puntos su ventaja con respecto al también alemán Sebastian Vettel, en un Gran Premio que resultó nefasto para las aspiraciones de Ferrari.

El finlandés Kimi Raikkonen no pudo tomar la salida por una incidencia en el motor. Un problema en esa misma parte del monoplaza había sido detectado en el coche de Vettel antes de la sesión de clasificación, lo que le obligó a partir desde la última plaza de la parrilla. Finalizó cuarto y, tras su remontada, sorprendió con un mensaje optimista. "Aunque no estuvimos en el podio, es esperanzador saber que el coche es bueno. La velocidad está ahí", manifestó.

El director deportivo del equipo italiano, Maurizio Arrivabene, coincidió en su lectura: "Estaba claro que teníamos un coche muy competitivo. Es una evidencia, por el ritmo que teníamos en los entrenamientos libres, por la presencia de Kimi en primera fila y por la espectacular remontada de 'Seb' durante la carrera. ¡Avanzó de la última a la cuarta posición!".

"Sin embargo, para nosotros fue la carrera más dura de la temporada ya que nos encontramos con problemas que debemos analizar en profundidad", señaló.

Pese al duro golpe encajado en Malasia, la fábrica de Maranello no pierde la esperanza de arrebatar a Mercedes alguno de los dos títulos mundiales -el de constructores y, especialmente, el de pilotos-. "Seguimos confiando en nosotros mismos. Tenemos el coche, tenemos el equipo, tenemos los pilotos y tenemos el espíritu para seguir peleando hasta el final", advirtió el dirigente.

También en Red Bull la consigna es protagonizar un buen final de curso. Eso pasa por trasladar su buen momento de Sepang a Suzuka.

"Deberíamos ser rápidos en todos los circuitos. Yo, personalmente, espero que de ahora en adelante las cosas se nos den mejor. Con esto no estoy diciendo que vayamos a ganar cada carrera, pero sí esperamos sumar unos buenos puntos", indicó Max Verstappen tras la conquista de su segunda victoria en la Fórmula Uno.

El holandés, que con su éxito en el Gran Premio de España de 2016 se convirtió en el piloto más joven de la historia en ganar una prueba del Campeonato del Mundo, tendrá la oportunidad de demostrar su potencial en "la casa de Honda".

Así es como coloquialmente se conoce al circuito de Suzuka, construido por el fabricante japonés para testar sus motos y coches.

En esta ocasión es McLaren la escudería que viste sus motores, si bien el acuerdo no tendrá continuidad en 2018 por su alarmante falta de potencia. La llegada del Gran Premio de Japón, sin embargo, sí concede un "extra de motivación" al cuadro del español Fernando Alonso y del belga Stoffel Vandoorne.

"Sería fantástico conseguir un buen resultado", reconoció el asturiano, dos veces campeón del mundo (2005 y 2006) con Renault.

Le aguardan, en la carrera del domingo, 53 vueltas a un circuito de 5,807 kilómetros, para un total de 307,471.

Justo después de esa prueba está previsto que resuelva la incógnita sobre su continuidad en McLaren.

"Mi intención es ser competitivo el año que viene y estar de vuelta en el podio, luchando por victorias y por el título", aseguró el ovetense, de 36 años, quien se ha visto rebasado por su compañero en la clasificación tras encadenar cuatro carreras sin puntos.

Abandonó en Bélgica, Italia y Singapur y fue undécimo en Malasia.

Eric Boullier, director deportivo del equipo, cree que podrán ofrecerle lo que busca. "El coche es bueno, el equipo es bueno y Fernando Alonso sabe que puede hacer algo grande con McLaren. Puede confiar en nosotros", recalcó.

La realidad es que solo Sauber (5 puntos) está por detrás de McLaren (23) en la clasificación de constructores. Le superan Haas (37), Renault (42), Toro Rosso (52), Williams (65) y Force India (133), además de Red Bull (270), Ferrari (385) y Mercedes (503).

Lucía Santiago