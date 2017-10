Vettel y Hamilton se reparten los honores en la primera jornada

Redacción deportes, 6 oct (EFE).- La rivalidad que mantienen el británico Lewis Hamilton (Mercedes) y el alemán Sebastian Vettel (Ferrari) por el título de campeón del mundo de la Fórmula Uno se trasladó este viernes a Japón, siendo ambos los dominadores de la primera y segunda sesiones de entrenamientos.

En los Libres 1, en condiciones de seco, mandó el germano. En los Libres 2, ya sobre mojado, lo hizo el inglés.

Ambos reafirmaron en su primera aparición en el circuito de Suzuka, donde este fin de semana se celebrará el Gran Premio de Japón, su intención de pelear por la victoria en la carrera del domingo. Con ella comenzará la cuenta atrás hacia la resolución del campeonato: quedan solo cinco pruebas para conocer el nombre del vencedor de la disputa iniciada el pasado marzo en Australia.

Hamilton parte con una ventaja de 34 puntos, que Vettel confía en disminuir en la cita japonesa. No es capaz, sin embargo, de descontarle puntos a su oponente desde el 30 de julio, fecha de su último triunfo, en Budapest.

Desde entonces, el inglés acumula tres triunfos y un segundo puesto que le han permitido afianzarse en el liderato.

Desde esa cómoda posición, Lewis Hamilton extremó la vigilancia sobre Sebastian Vettel en la primera sesión de entrenamientos libres. El germano se destacó por un estrecho margen de 211 milésimas en una ronda condicionada por el accidente del español Carlos Sainz (Toro Rosso).

A la pérdida de veinte posiciones en la parrilla de salida de la carrera del domingo -por sustituir el MGU-H, el motor de combustión interna y el turbo-, sumó el madrileño un nuevo contratiempo. Perdió el control de su monoplaza a la salida de la característica horquilla de la curva 11 e impactó contra las protecciones laterales.

"No sé qué ha pasado", reconoció por radio. "He perdido el coche. Lo siento", agregó tras confirmar que él sí estaba "bien".

Carlos Sainz, que pudo abandonar el trazado por su propio pie, se vio relegado al decimoséptimo lugar.

Las tres escuderías más poderosas -Mercedes, Ferrari y Red Bull- se repartieron las tres primeras posiciones. Sebastian Vettel (1:29.166), Lewis Hamilton (+0.211) y el australiano Daniel Ricciardo (+0.375) fueron primero, segundo y tercero, respectivamente. La secuencia se repitió a continuación, con los finlandeses Kimi Raikkonen y Valtteri Bottas y el holandés Max Verstappen, campeón el pasado domingo en Malasia.

El francés Esteban Ocon (Force India), el alemán Nico Hulkenberg (Renault), el francés Romain Grosjean (Haas) y el belga Stoffel Vandoorne (McLaren Honda) completaron el top-10.

El español Fernando Alonso (McLaren Honda) y el mexicano Sergio Pérez (Force India), aspirantes a entrar el sábado en la Q3, estuvieron algo más rezagados, en el duodécimo y decimotercer lugar.

Precisamente, el 'Checo' fue uno de los cinco pilotos que pudo cronometrar una vuelta en los Libres 2.

Esa sesión se vio reducida a 45 minutos, la mitad de los previstos, por la lluvia. Se disputó, en consecuencia, en mojado y con el trazado especialmente resbaladizo.

Sobre agua, el tiempo de Lewis Hamilton fue de 1:48.719, muy alejado del 1:29.166 de Sebastian Vettel en el turno matinal. Le siguieron Esteban Ocon y Sergio Pérez, con el brasileño Felipe Massa y el canadiense Lance Stroll, compañeros en Williams, tras ellos.

Este último lo hizo tras acariciar el muro después de ver cómo su monoplaza se deslizaba sin control a la salida de la curva 1.

El comprometido estado del trazado llevó, de hecho, a seis pilotos a quedarse en el garaje.

Red Bull y Haas optaron porque el australiano Daniel Ricciardo, el holandés Max Verstappen, el francés Romain Grosjean y el danés Kevin Magnussen reservaran esfuerzos. Tampoco rodaron en la segunda sesión de entrenamientos libres el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) y el francés Pierre Gasly (Toro Rosso).

Quien sí reapareció en pista fue su compañero en el equipo filial de la bebida energética, Carlos Sainz.

El madrileño realizó dos vueltas de instalación para comprobar el estado de su monoplaza tras el fuerte accidente que sufrió esta mañana, pero no firmó ningún tiempo. Tampoco su compatriota Fernando Alonso, deseoso de obtener un buen resultado en "la casa de Honda".

Lucía Santiago