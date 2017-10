Carlos Sainz adelanta su incorporación a Renault y debutará en Austin

Redacción deportes, 7 oct (EFE).- La escudería Renault de Fórmula Uno confirmó este sábado que el británico Jolyon Palmer dejará de competir para ellos al término del Gran Premio de Japón, por lo que el español Carlos Sainz debutará con su nuevo equipo en la próxima cita del Campeonato del Mundo, en Austin (Estados Unidos).

El equipo francés anunció a través de un comunicado "la salida de Jolyon Palmer" y explicó que Carlos Sainz, que debía unirse a su nueva escuadra en 2018, adelantará su estreno.

El madrileño, por tanto, ya no será piloto de Toro Rosso en el próximo Gran Premio de los Estados Unidos, que se disputará en Austin del 20 al 22 de octubre.

Así lo ratificó la filial de Red Bull: "Carlos Sainz se unirá al equipo Renault en la próxima cita del Mundial, en el Gran Premio de los Estados Unidos". "Aunque previamente se anunció que el español no cambiaría de equipo hasta la temporada 2018, las circunstancias han cambiado y por esta razón lo liberamos antes de lo que estaba previsto inicialmente", indicó Toro Rosso.

Sainz, hijo del dos veces campeón del mundo de rallys de mismo nombre, valoró su incorporación a Renault como "una buena oportunidad para conocer antes de lo esperado al equipo y al coche".

"Quiero agradecer a Toro Rosso y a Red Bull la oportunidad que me dan de terminar la temporada en Renault. Y, más concretamente, quiero agradecer a mis ingenieros y mecánicos su apoyo y su trabajo durante todos estos años. Toro Rosso cuenta con un grupo de personas fantásticas y les deseo lo mejor en el futuro", aseguró Carlos Sainz en su texto de despedida.

En el mismo remarcó su propósito de brindar a su todavía escudería "el mejor resultado posible" mañana, domingo, en Suzuka.

Tras la marcha de Carlos Sainz, el ruso Daniil Kvyat recuperará su lugar en la parrilla. Toro Rosso confirmó que él y el francés Pierre Gasly serán sus pilotos titulares en Austin.

No competirá en el trazado estadounidense, en cambio, Jolyon Palmer, a quien el director de Renault Sport Raing, Cyril Abiteboul, deseó "todo lo mejor" en el futuro. "Quiero darle las gracias por su compromiso y profesionalidad. Desde nuestro regreso a la Fórmula Uno ha estado altamente implicado en nuestra evolución", manifestó.

El piloto británico, por su parte, afirmó que puede ver al pasado "con orgullo", destacando entre sus mejores momentos en Renault el sexto puesto logrado en el pasado Gran Premio de Singapur y el primer punto que consiguió en Malasia.

"Ahora, mi atención está puesta en la carrera del Gran Premio de Japón y, después, valoraré mis opciones de futuro", sentenció.