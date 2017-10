Nani Roma sigue tercero a falta de una etapa y Sainz cede una hora

Redacción Deportes, 9 oct (EFE).- El piloto español Joan Roma (Mini) conserva, a falta de la última etapa, la tercera posición en la general de coches del Rally de Marruecos, prueba en la que su compatriota Carlos Sainz (Peugeot) cedió este lunes algo más de una hora por problemas mecánicos y baja hasta la duodécima plaza.

El catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota) es el nuevo líder de la carrera sobre cuatro ruedas al lograr este lunes su tercer triunfo parcial consecutivo, esta vez con 8:46 minutos de ventaja sobre el argentino Orlando Terranova y 9:02 respecto a Nani Roma, ambos con Mini.

El hasta ahora primero en la general, el francés Sebastien Loeb (Peugeot), perdió 10 minutos y 28 segundos. Su compañero de equipo, Carlos Sainz, cedió en la meta una hora, tres minutos y 38 segundos.

En la general Al-Attiyah se coloca primero y este martes afronta la etapa final con 6:42 minutos de margen sobre Loeb y 23:34 sobre Nani Roma, que tiene por detrás, a sólo 1:14 minutos al polaco Jakub Przygonski (Mini).

"Ha sido una especial muy variada, con mucha navegación, con dunas y fuera pistas de terreno muy roto, o sea que nada fácil. Por la mañana quizá no he salido con el mejor ritmo, pero luego he ido cogiéndolo, me he quedado un poco bloqueado con el polvo del piloto de delante, lo he podido pasar en las dunas y luego hemos tirado bien hasta el final", comentó Nani Roma.

"El día ha sido positivo. Creo que estamos haciendo una muy buena carrera: muy tranquilos y animados. La clasificación está muy bien, estamos terceros, pero lo importante es cómo lo estamos haciendo. El coche que tenemos es antiguo , por lo tanto para nosotros la referencia es el coche nuevo y vemos que estamos corriendo bien", agregó.

Sobre la etapa final, el piloto de Folgueroles dijo: "Intentaremos hacer la carrera como hasta ahora: una carrera muy sólida, muy constante, sin errores y cogiendo mucho ritmo, lo que nos va a venir bien para llegar con mucho ánimo al Dakar".

Carlos Sainz, que tuvo problemas con los amortiguadores delanteros de su 3008DKR, cae desde la sexta hasta la duodécima plaza, ahora a una hora, 26 minutos y 11 segundos de Al-Attiyah.

"Hoy no ha sido un buen día para nosotros. La etapa se ha visto recortada debida a las condiciones meteorológicas y además hemos tenido un problema con la suspensión que nos ha hecho ceder 01:03:38 respecto a la cabeza", dijo el madrileño.

En motos el ganador de la etapa fue el francés Adrien van Beveren (Yamaha), que superó por 2:08 al argentino Kevin Benavides (Honda) y en 2:42 al líder de la general, el chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna).

Quintanilla, que está a un paso de ganar el Mundial Todoterreno, afronta la jornada final con un colchón de 6:49 minutos sobre el segundo, el austríaco Matthias Walkner (KTM) y 13:58 sobre Benavides.

El mejor español de la cuarta etapa fue Lorenzo Santolino (Sherco), quinto a 3:59 de Van Beveren.

Laia Sanz (KTM) y Joan Pedrero (Sherco) fueron noveno y décimo a 5:14 y 6:49 del ganador. En la general son sexto y octava, en tanto que Santolino marcha undécimo, un puesto por delante del andorrano Cristian España (Yamaha).

"Siento que he dado un paso adelante y creo que la nueva KTM 450 Rally puede ser un factor importante para hacer un buen Dakar 2018", suspira", dijo Laia Sanz.

El Rally de Marruecos acaba este martes con la quinta etapa, con dios especiales, de 179,5 y 8,65 kilómetros.