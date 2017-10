Fernando Alonso: "Tenemos potencial para sumar puntos"

El español Fernando Alonso se mostró confiado en el progreso de su McLaren-Honda y confía en "sumar puntos" en el Gran premio de Estados Unidos, que se disputa este fin de semana en el Circuito de las Américas de Austin (Texas).

"Espero que en Austin podamos aprovechar la inercia que sabemos que hemos ido cogiendo entre bastidores, a pesar de no haber podido reflejarla en las hojas de tiempos finales; creo que tenemos potencial para sumar puntos si conseguimos juntarlo todo", aseguró el doble campeón mundial asturiano de Fórmula Uno (2005 y 2006, con Renault) en declaraciones difundidas por su propia escudería.

Alonso destacó que la pista del Circuito de las Américas (COTA), que considera "muy divertida", podría albergar una carrera entretenida.

"La pista del COTA es muy divertida. Cada sector es distinto y lograr el equilibrio perfecto en la configuración para adaptarse a unas características que varían constantemente en una misma vuelta es lo que hace que el desafío sea único", opinó.

"El COTA también es un circuito más ancho que muchos de los que hemos visitado recientemente, por lo que normalmente hay más oportunidades para adelantar", declaró Alonso.

Además, el español se mostró emocionado por volver a competir en Estados Unidos tras su participación en las 500 Millas de Indianápolis: "Estoy entusiasmado por volver a los Estados Unidos. Lo pasé muy bien durante este verano con todo lo relacionado a las 500 millas de Indianápolis y sé que los aficionados son increíblemente apasionados y entusiastas, así que espero un muy buen ambiente en Austin", finalizó.

Su compañero de equipo, el belga Stoffel Vandoorne, afronta dos Grandes Premios nuevos para él: "Estoy ansioso por este doblete en los Estados Unidos y México; y por descubrir dos trazados en los que no he rodado hasta ahora. He oído muchas cosas buenas del COTA y es un circuito en el que a muchos pilotos les encanta competir, ya que tiene un poco de todo", aseguró.