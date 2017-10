Fernando Alonso anuncia que en 2018 seguirá en el equipo McLaren

Redacción Deportes, 19 oct (EFE).- Fernando Alonso, campeón del Mundo de Fórmula Uno en 2005 y 2006 con Renault, anunció este jueves, a través de un vídeo de la escudería, su continuidad en 2018 como piloto de McLaren, en un acuerdo que el español posteriormente describió como "de larga duración".

Alonso, de 36 años y con 32 victorias en F1 -la sexta mejor marca histórica-, disputará así su decimoséptima temporada en la categoría reina del automovilismo, en la que espera tener un coche competitivo tras el acuerdo de Renault para motorizar a la escudería inglesa, dejando atrás los últimos tres años con Honda en los que los resultados distaron mucho de lo esperado.

Desde primeras horas de la tarde en Europa la escudería de Woking fue publicando vídeos en los que se dejaba entrever la continuidad del doble campeón mundial asturiano ya que se veía como diferentes integrantes de McLaren, como el piloto belga Stoffel Vandoorne y el francés Eric Boullier, jefe de equipo, perfeccionaban su español. Antes de que en el último de esos vídeos se viera al propio Alonso decir: "Nos vemos el próximo año".

En un comunicado del equipo, Alonso afirma: "Es fantástico poder prolongar mi relación con todo el equipo de McLaren. Mi corazón siempre me ha dicho que me quede y me siento en casa aquí. Es un equipo maravilloso, lleno de gente increíble, con un calor humano y una cordialidad que yo nunca he vivido en otro sitio en la Fórmula Uno. Estoy muy contento de pilotar aquí", afirma Alonso en un comunicado de la escudería.

"Igual de importante es el hecho de que McLaren tiene los recursos técnicos y el músculo financiero para ganar carreras y mundiales pronto en la Fórmula Uno. Aunque los últimos años no han sido sencillos, no se nos ha olvidado cómo ganar, y creo que lo podemos volver a conseguir pronto", agrega el asturiano.

El bicampeón mundial español afirma además: "Los últimos tres años nos han dado el impulso para planear y construir para el futuro, y estoy con ganas de afrontar esa travesía. Estoy ilusionado por nuestro futuro juntos, y ya estoy trabajando duro para que sea un éxito", concluye Alonso, que posteriormente dijo en el Circuito de las Américas de Austin, que el acuerdo con McLaren es de larga duración.

Zak Brown, director ejecutivo del McLaren Technology Group, explica que está "encantado de poder confirmar que Fernando se quedará en McLaren" porque el español "ha sido un gran activo para toda la organización en los últimos tres años, es un gran individuo y es uno de los pilotos más completos y habilidosos de los últimos tiempos".

"Siempre ha tenido sentido que siguiésemos de la mano. Su compromiso nos va a permitir seguir mejorando el atractivo y potencial del grupo y nos va a permitir encarar el 2018 con la confianza de que vamos a poder dar un paso importante hacia adelante. Fernando comprende perfectamente y apoya del todo la dirección que estamos tomando", agrega.

"Nuestros accionistas tienen planes ambiciosos para todo el grupo, y tener éxito en la Fórmula Uno es un pilar fundamental de esa estrategia. Con Fernando no cabe duda de que tenemos un piloto que nos puede ayudar a alcanzar nuestra meta de volver a ganar en la Fórmula Uno, y creedme cuando digo que todos estamos ansiosos por conseguirlo", concluye Brown.

Eric Boullier, director deportivo de la escudería McLaren Racing, afirma que, con su renovación, Fernando Alonso siempre le "ha dejado claro que ama a este equipo".

"No puedes pedir un mejor piloto para conseguir un buen resultado los domingos que Fernando, y creo que todo el mundo de la Fórmula Uno estaría de acuerdo con esa afirmación", comenta Boullier en la nota de prensa de la escudería.

"Siempre me ha dejado claro que ama a este equipo, y que su corazón siempre le ha pedido quedarse. El anuncio de hoy demuestra que está completamente entregado a la causa y a ganar como piloto de McLaren y, aunque hayamos compartido sus frustraciones a lo largo de los últimos años, ahora sentimos que podemos cumplir nuestra promesa de ofrecerle un coche competitivo para la temporada que viene", agrega.

"No alterar el tándem de pilotos es un elemento pequeño pero esencial que ayuda a un equipo a mantener su impulso y somos afortunados de tener a Fernando y (el belga) Stoffel (Vandoorne) para escribir un capítulo nuevo, ya que creemos que son la mejor pareja de pilotos de la Fórmula Uno", concluye el francés.

Fernando Alonso debutó en F1 en 2001 a bordo de un Minardi; y, tras un año como probador, tomó el volante de un Renault en 2003, temporada en la que logró su primer triunfo (Hungría), antes de lograr en 2005 un título que renovó al año siguiente.

En 2007 vivió su primer periplo en McLaren, donde coincidió con el entonces debutante inglés Lewis Hamilton, con el que mantuvo una relación manifiestamente mejorable. 2008 y 2009 volvió a ser piloto en Renault, antes de fichar por Ferrari, escudería en la que militó las siguientes cinco temporadas, antes de regresar a la escudería de Woking en 2015.