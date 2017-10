Hamilton tendrá ´bola de Mundial´ en Austin, donde Sainz debuta con Renault

Madrid, 19 oct (EFE).- El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), líder del Mundial de Fórmula Uno, dispondrá este fin de semana de su primera oportunidad para ganar su cuarto título en el Circuito de las Américas de Austin, sede del Gran Premio de Estados Unidos, donde el español Carlos Sainz debutará como piloto de Renault.

Hamilton, que logró hace dos semanas, en el Gran Premio de Japón, su octavo triunfo del año, amplió a 59 puntos la ventaja con la que domina un certamen que podría anotarse de forma matemática si gana el domingo y Sebastian Vettel (Ferrari) no mejora un sexto puesto en Texas; o si acaba segundo y el alemán no pasa del noveno.

El excéntrico y espectacular campeón de Stevenage, de 32 años, que se fue de vacaciones a catorce puntos de Vettel, de 30 -ganador en Hungría, a finales de julio, de un Gran Premio en el que el inglés fue cuarto-, ha vencido en cuatro de las cinco carreras disputadas desde entonces (la citada en Suzuka, y con anterioridad en Bélgica, Italia y Singapur) y ha sido segundo en la otra (Malasia); y el domingo dispondrá de su primera 'bola de Mundial' para igualar los cuatro títulos de 'Seb' y del francés Alain Prost.

Si no remata la faena en la misma pista en la que hace dos años festejó su tercera corona, Hamilton, que en Monza batió el récord histórico de 'poles' que detentaba el alemán Michael Schumacher -y que, entretanto, ha mejorado a 71, tras arrancar primero, por décima vez esta temporada, en Japón- aún dispondrá de otras tres pruebas (en México, Brasil y Abu Dabi) para optar a un título que lo dejaría a uno de los que consiguió el argentino Juan Manuel Fangio. Y a tres de la plusmarca del 'Kaiser', convaleciente aún del grave accidente de esquí que sufrió en Meribel (Alpes franceses) a finales de 2013.

Schumacher comparte récord de triunfos (cinco, todos ellos en Indianápolis) en el Gran Premio de Estados Unidos -que cuenta seis sedes a lo largo de toda su historia- con Hamilton, vencedor en 2007 en la despedida de la 'Brickyard' y en 2012 en el estreno del Circuito de las Américas (COTA), donde también ganó los tres últimos años.

En Austin, también puede confirmarse matemáticamente el cuarto título seguido de constructores de Mercedes, escudería para la que el finlandés Valtteri Bottas -tercero en el Mundial, con 234 puntos, a 72 de su compañero- aporta otros dos triunfos este año.

Ferrari sólo lo evitaría si suma al menos 17 puntos más que las 'flechas de plata'. Algo que este año sólo ha sucedido en Mónaco, donde Vettel ganó por delante de su colega finés Kimi Raikkonen.

Kimi es quinto en el certamen (con 148 puntos), entre los dos pilotos de Red Bull, el australiano Daniel Ricciardo (192) y el holandés Max Verstappen (111), que, con una victoria cada uno, son los otros dos que también subieron a lo alto del podio durante 2017.

En el COTA -un circuito de 5.513 metros al que el domingo está previsto dar 56 vueltas para completar 308 kilómetros y medio- se producirá el debut del español Carlos Sainz como piloto de Renault, curiosamente la escudería con la que ganó sus dos Mundiales (2005 y 2006) su compatriota Fernando Alonso (McLaren-Honda). Los dos que cuenta España en toda su historia.

Tras una jugada a tres bandas, el hijo del doble campeón mundial español de rallys de igual nombre pasó a Renault, que suministrará motores a partir del año próximo a McLaren, mientras que Honda será desde 2018 el propulsor de Toro Rosso, escudería de la que el talentoso piloto madrileño se despidió en Suzuka con un abandono, pero tras lograr 48 de sus 52 puntos de este año.

Sólo queda el esperado anuncio de renovación de Alonso con McLaren, que según su jefe de equipo, el estadounidense Zak Brown, está cada vez más próximo. Y que no sería del todo descabellado pensar que pudiese producirse en el país del patrón de los de Woking y en el de los nuevos dueños de la F1. En el que el doble campeón mundial asturiano causó furor durante la última edición de las 500 Millas de Indianápolis.

El neozelandés Brendon Hartley debutará en F1 con Toro Rosso, equipo que ha 'repescado' al ruso Daniil Kvyat, después de que Honda exigiese que el francés Pierre Gasly, que se estrenó en Malasia, luche en Japón por el título de la Súper Fórmula.

En Austin se rodará a partir de este viernes, cuando arranquen los primeros entrenamientos libres; y, debido a la diferencia de hora, en horario de tarde-noche centroeuropeo. Con neumáticos de compuestos blando -reconocible por la raya amarilla-, superblando -rojo- y ultrabando, que en esta ocasión cambia el morado por el rosa, en apoyo a la lucha contra el cáncer de mama.

Los ensayos se completarán el sábado, antes de la calificación (once de la noche, en horario peninsular español), que ordenará la parrilla de salida de la carrera dominical (a partir de las 21:00, en la España peninsular).

Adrian R. Huber