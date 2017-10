Carlos Sainz: ´Ha sido un día bastante interesante para mí´

Redacción deportes, 20 oct (EFE).- El español Carlos Sainz, que concluyó undécimo este viernes, en su debut con Renault, los ensayos libres para el Gran Premio de Estados Unidos, el decimosexto del Mundial de Fórmula Uno, en el Circuito de las Américas de Austin (Texas), indicó "ha sido un día bastante interesante para" él.

"Más que difícil, fue interesante", manifestó Sainz, en su debut con Renault tras brillar el resto de la temporada con Toro Rosso, equipo para el que sumó 48 de los 52 puntos que contabilizó esta temporada.

"He tenido la opción de conducir dos coches diferentes en un mismo año y eso te da mucha información. Ha sido un día bastante interesante para mí. Sobre todo en el primer entrenamiento, al sentir el coche en mojado y seco", explicó Sainz, en declaraciones que recoge motorsport.com.

"En cuanto al motor, ha sido un día muy tranquilo, sin problemas, gracias al equipo porque me permitieron completar todas las vueltas que queríamos y que eran un factor muy importante", afirmó el talentoso piloto madrileño.

"Aún no estoy al cien por cien, aún tengo que sacar algo para sentir todo lo que pasa en el coche. A medida que dé más vueltas se volverá más automático y estaré listo para el sábado", comentó.

Sobre las diferencias entre su antiguo coche y el que estrenó este viernes, indicó que "es algo que" prefiere guardárselo para sí mismo.

"Porque es una ventaja, no voy a mentir, experimentar dos balances, dos filosofías, dos coches, dos equipos diferentes; y prefiero conservarlo para mí. Creo que no es justo comparar públicamente dos coches diferentes", manifestó Carlos Sainz en Austin.